Federación y sector aduanal sellan compromiso con la Ley Aduanera

A pocas horas de la aprobación oficial de la Reforma a la Ley Aduanera, se realizó un encuentro de alto nivel en Palacio Nacional.

En dicho encuentro estuvo presente el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; el Subsecretario de Ingresos de la SHCP, Carlos Lerma; el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo; así como el Presidente Nacional de los Agentes Aduanales, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, y el Secretario de CAAAREM, Edgardo Pedraza.

El encuentro refleja la unidad institucional y marca el inicio formal de las mesas de trabajo para asegurar el cumplimiento de la nueva Ley Aduanera. Los participantes coincidieron en consolidar el compromiso del Gobierno Federal y de los agentes aduanales con México, promoviendo la legalidad, la seguridad y el fortalecimiento del comercio exterior del país.

Como se recordará, el Congreso de la Unión aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Aduanera, cuyo objetivo es combatir la corrupción, reducir la evasión fiscal, controlar el contrabando y asegurar una competencia más justa para la industria nacional.

Esta reforma busca un mayor control sobre los productos que ingresan y salen del país, además de incrementar la recaudación fiscal.

Entre los cambios más importantes destaca la creación del Consejo Aduanero, integrado por la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Tras su aprobación, la reforma será enviada al titular del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consolidando los mecanismos de control y supervisión en materia aduanera.

