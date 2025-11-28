Finalizan bloqueos por acuerdos con agricultores y transportistas

La Federación anunció este viernes el fin de los bloqueos carreteros y cierres en puentes internacionales, luego de alcanzar acuerdos con organizaciones de agricultores y transportistas durante una reunión sostenida en la Secretaría de Gobernación.

Con esta decisión, se normalizan de manera inmediata el comercio, los traslados y el abasto en Tamaulipas y en diversas entidades del país que habían resultado afectadas por las movilizaciones.

Entre los principales acuerdos establecidos destacan:

Apertura inmediata de ventanillas agrícolas para los programas de apoyo correspondientes a los ciclos 2024 y 2025.

Asignación de folios y fechas específicas para dar seguimiento puntual a cada solicitud de productores y transportistas.

Instalación de una mesa permanente del campo, orientada a mejorar la producción, comercialización y atención directa a las problemáticas del sector.

Revisión integral de la Ley de Aguas, con el objetivo de corregir fallas que afectan el riego y la distribución en zonas agrícolas.

Refuerzo de la seguridad en carreteras, mediante coordinación entre la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Líderes campesinos y representantes del transporte calificaron estos acuerdos como un avance real, y comenzaron a retirar los bloqueos en señal de confianza hacia el proceso, aunque advirtieron que su permanencia dependerá del cumplimiento puntual de lo pactado por parte del gobierno federal.

La liberación de las vías permitirá restablecer la movilidad y estabilizar servicios esenciales como salud, educación, comercio y suministro de alimentos, que se habían visto afectados en distintos puntos del país.

