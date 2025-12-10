Finanzas descarta recorte y reasigna recursos al sector salud

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, negó que se tenga considerado algún recorte presupuestal para el sector salud en 2026 y aclaró que, por el contrario, se trata de una resignación de los recursos, lo anterior al acudir al Congreso de Tamaulipas para explicar todo lo relacionado con la Miscelánea Fiscal 2026.

“No hay recorte alguno, hay una resignación de ese recurso federal al IMSS-Bienestar; nosotros estamos proponiendo ante este congreso un incremento de 200 millones de pesos en lo que es la Aportación Solidaria Estatal, que se le denomina a los que conocen como ASE. Entonces, no hay ningún recorte porque es prioritario para este gobierno el tema del sector salud, y en ningún momento habrá un recorte en salud”, aseguró.

Durante su exposición ante las y los diputados de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, Ramírez González afirmó que las contribuciones y aportaciones de las y los tamaulipecos son fundamentales para los ingresos del Estado; aunado a lo que se recibe de la federación, se considera en esta iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 un total de más de 81 mil millones de pesos.

“Comparado con la iniciativa que fue aprobada para este año 2025, se considera un incremento de más de 3,600 millones de pesos, es decir, casi un 5% más de lo estimado en este año; en cuanto a los ingresos provenientes de la Federación, como son las participaciones, aportaciones y los incentivos derivados de la colaboración fiscal, presentan un incremento del 4%, superando los 69 mil millones de pesos”, señaló.

En cuanto a los ingresos locales, conocidos como ingresos propios, se está considerando un incremento de casi el 11%, lo que se traduce en más de 11,700 millones de pesos provenientes de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; además, se contempla un incremento en la recaudación del impuesto sobre nómina de más del 12%.

Los ingresos provenientes de la recaudación estatal conformarán el 14.5% del total de los ingresos, aumentando casi 1% en comparación con este 2025, mientras que los ingresos que se recibieron de la Federación conforman un 85.5%.

El secretario de Finanzas enfatizó que el reto es recaudar más a nivel estatal, pero sin crear nuevos impuestos que afecten la economía de las y los tamaulipecos; por lo tanto, resaltó que, en este ajuste de la Miscelánea Fiscal, se plantean adecuaciones en la ley de hacienda para el Estado de Tamaulipas.

“Se considera que toda aquella empresa registrada en el estado estará exenta del impuesto sobre nómina si contratan personas con discapacidad; la constancia de obligaciones fiscales tendrá una vigencia de 30 días. Ampliaríamos el servicio urgente de documentos públicos o privados que brinda el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, lo cual puede reducir el tiempo de espera para los ciudadanos. Las personas que quieran inmuebles de hasta 250 m² pagarán menos derechos al registrarla, con una tarifa única de tres UMAS, lo que representa un gasto de 339 pesos; la Policía Auxiliar del Estado podrá brindar servicios adicionales de seguridad y custodia, estableciendo un pago de derecho para estas tareas”, explicó.

Ramírez González detalló que, desde el inicio de la administración estatal, se han buscado estrategias para sanear las finanzas públicas, reducir el endeudamiento y optimizar los recursos disponibles.

En octubre de 2022, la deuda heredada ascendía a casi 16 mil millones de pesos, y al 30 de noviembre de este año, el saldo de la deuda a largo plazo es poco más de 15,118 millones de pesos, lo que significa que durante tres años se logró una disminución de 800 millones de pesos.

“Todo esto fue posible gracias a la confianza de este congreso, que autorizó la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda pública. Durante estos tres años logramos reducir la sobretasa promedio de 0.78% a 0.41%. La deuda pública adquirida por los gobiernos anteriores se caracterizó por ser desmedida e irresponsable, sin una visión de Estado a futuro, dejando una herencia complicada al inicio de la administración, ya que existían créditos con una sobretasa de hasta 1.75”, concluyó.

