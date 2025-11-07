Fiscal estatal da avances sobre muerte de familia en Reynosa

El fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mojica, dio a conocer avances en la investigación relacionada con la desaparición de cuatro personas en Reynosa. Tras concluir los dictámenes periciales, se determinó la causa de muerte de tres cuerpos previamente localizados.

De acuerdo con los resultados, una de las víctimas, una mujer, murió por asfixia derivada de estrangulamiento. En el caso de un hombre, la causa fue un shock hipovolémico provocado por una herida cortante en el cuello, mientras que otro perdió la vida a consecuencia de una hemorragia intracraneal ocasionada por un traumatismo craneoencefálico.

El fiscal informó además que, como parte de las indagatorias, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada cumplimentó una orden de cateo en un domicilio del Fraccionamiento Valle Soleado, en Reynosa, donde fue hallado el cuerpo de la cuarta persona reportada como desaparecida.

“Las investigaciones continúan; reiteramos, no habrá impunidad”, concluyó el fiscal general.

El homicidio de cuatro integrantes de una familia, entre ellos una menor de 10 años, en Reynosa, Tamaulipas, habría sido una venganza por el ascenso laboral que había obtenido el padre en la maquiladora donde trabajaba, dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ).

“Los datos recabados hasta el momento permiten establecer como principal línea de investigación que los presuntos responsables fueron contratados para privar de la libertad a una de las víctimas como represalia por haber obtenido el cargo de supervisor en su centro de trabajo”, señala el comunicado.

Las dos personas detenidas hasta el momento, detalló la FGJ, habrían sido contratadas para privar de la libertad a una de las víctimas como venganza por el ascenso; en el desarrollo del crimen también secuestraron a su familia y posteriormente los asesinaron.

En estos hechos estarían involucradas al menos dos personas más, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia.

Nueva desaparición de joven embarazada alarma a Reynosa

Un nuevo caso de desaparición forzada ha vuelto a sembrar el temor entre los habitantes de Reynosa. Se trata de América Jocelyn Esquivel Saldaña, una joven que fue vista por última vez el pasado 5 de noviembre cerca de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Reynosa, entre las calles Carmina y Quinta.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, América Jocelyn salió de su casa con destino a una tienda cercana; sin embargo, nunca regresó. Testigos aseguran que la joven fue sustraída por personas a bordo de una camioneta tipo Lobo color guinda, lo que ha llevado a las autoridades a abrir una carpeta de investigación por desaparición forzada.

Al momento de su desaparición, vestía short de mezclilla, blusa negra y tenis color negro. Colectivos de búsqueda ya se encuentran recorriendo la zona y las brechas cercanas en un esfuerzo por localizarla, sumándose también a las labores de búsqueda iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

El caso ha generado gran preocupación entre la ciudadanía, ya que la forma en que fue sustraída guarda similitud con otro hecho ocurrido semanas atrás, cuando una estudiante de la Secundaria General Número 4 fue privada de la libertad bajo circunstancias parecidas, aunque en ese caso, la víctima logró ser localizada con vida.

De acuerdo con información del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, América Jocelyn es menor de edad y se encuentra embarazada, lo que incrementa la angustia de su familia y de quienes participan en su búsqueda, por el riesgo que corre tanto ella como el bebé que espera.

El colectivo hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de observar movimientos sospechosos o situaciones inusuales en cualquier punto de la ciudad, se comuniquen de inmediato con las autoridades a través de los números de emergencia o mediante las redes sociales de los colectivos de búsqueda, con el fin de aportar información que ayude a dar con su paradero.

