Tamaulipas

Fiscalía Estatal busca frenar los retos virales en redes

Personal de la instituciones impartieron diversas conferencias para estudiantes de primaria mayor, donde resaltaron los riesgos de las redes sociales

  15
  Septiembre
    2025

Agentes de la Policía Cibernética, adscrita a la Comisaría de Análisis e Inteligencia de la fiscalía general de Justicia de Tamaulipas, impartieron una serie de actividades en el marco de la Campaña denominada “Prevención de Delitos Cibernéticos”, con el propósito de fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes en el uso de redes sociales e internet.

Los elementos de la Fiscalía impartieron conferencias dirigidas a estudiantes de 5° y 6° grado de primaria, así como de 1°, 2° y 3° grado de secundaria, en donde resaltaron temas como Grooming, Ciberacoso, Sexting y Retos Virales en Redes Sociales. 

Con esta estrategia la institución busca generar conciencia sobre los riesgos del entorno digital y fomentar el uso responsable de dispositivos móviles y plataformas digitales. 

Los talleres se realizaron en la Escuela Primaria Redención del Proletariado, la Escuela Primaria José Villarreal Tello y en diversas secundarias, abarcando una población superior a los 300 alumnos.


