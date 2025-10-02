Cerrar X
Tamaulipas

Fundación dona 100 electrocardiogramas a Educación

Estos equipos donados a instituciones educativas un paso importante para fomentar la salud y la prevención de problemas cardíacos en los estudiantes

El titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación, Samuel Alcántar Varela, informó que a través de la Fundación Qishle, fueron donados 100 electrocardiogramas destinados a trabajadores educativos de los diferentes municipios de la entidad.

Estos equipos donados a instituciones educativas representan un paso importante para fomentar la salud y la prevención en los estudiantes, y puede contribuir a detectar problemas cardíacos de manera temprana y promover la conciencia sobre la salud cardiovascular.

“Además, al involucrar a la educación en este tipo de programas, se están formando futuros ciudadanos más informados sobre su bienestar”, dijo el funcionario. 

La Dirección de Participación Social de la Unidad Ejecutiva, organizó una plática de sensibilización sobre el cuidado cardiovascular y la prevención de enfermedades del corazón, impartida por Eduardo Martínez Villasana, médico especialista de la Fundación Qishle.

La exposición tuvo como objetivo concientizar a las y los trabajadores educativos sobre el impacto de las enfermedades cardiovasculares (ECV), promover la prevención oportuna y fomentar una cultura de autocuidado entre las y los participantes.


