Gobierno Federal continúa investigaciones por 'huachicol fiscal'

Durante el informe de seguridad presentado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que como resultado de los trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas en el mes de marzo, fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 14 personas, entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionadas con el mercado ilícito de combustible como se informó el domingo en conferencia de prensa.

Como parte de la política de cero tolerancias a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal dijo que la investigación sigue en curso para detener a todos los involucrados en este delito y que no habrá impunidad.

“Reconocemos el trabajo comprometido que han realizado por muchos años, los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de la institución como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan”, señaló.

Se ha destacado la vinculación a proceso de varios marinos, quienes están señalados por operar una red de "huachicol fiscal", mientras tanto las autoridades han afirmado que no habrá impunidad y que las investigaciones se realizarán hasta las últimas consecuencias.

Asimismo, García Harfuch, refirió que, como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburo, se realizaron cateos y despliegues operativos en los últimos 15 días en Querétaro, Sonora y Tabasco, donde se aseguraron 441,000 litros de hidrocarburo, así como 21 tractocamiones, siete vehículos, tres autotanques, ocho cisternas, 15 bombas y un montacargas, además de la detención de personas vinculadas con estos hechos.

El "huachicol fiscal" se refiere a actividades ilegales relacionadas con el contrabando y la evasión fiscal de combustibles, específicamente, implica la venta y distribución de hidrocarburos de manera ilícita, eludiendo impuestos y regulaciones gubernamentales.

