Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_9_9cf1b3a6a8
Tamaulipas

Gobierno Federal continúa investigaciones por 'huachicol fiscal'

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que 14 personas han sido detenidas por los delitos relacionados con el mercado ilícito de combustible

  • 09
  • Septiembre
    2025

Durante el informe de seguridad presentado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que como resultado de los trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas en el mes de marzo, fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 14 personas, entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionadas con el mercado ilícito de combustible como se informó el domingo en conferencia de prensa.

Como parte de la política de cero tolerancias a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal dijo que la investigación sigue en curso para detener a todos los involucrados en este delito y que no habrá impunidad. 

“Reconocemos el trabajo comprometido que han realizado por muchos años, los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de la institución como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan”, señaló. 

Se ha destacado la vinculación a proceso de varios marinos, quienes están señalados por operar una red de "huachicol fiscal", mientras tanto las autoridades han afirmado que no habrá impunidad y que las investigaciones se realizarán hasta las últimas consecuencias. 

Asimismo, García Harfuch, refirió que, como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburo, se realizaron cateos y despliegues operativos en los últimos 15 días en Querétaro, Sonora y Tabasco, donde se aseguraron 441,000 litros de hidrocarburo, así como 21 tractocamiones, siete vehículos, tres autotanques, ocho cisternas, 15 bombas y un montacargas, además de la detención de personas vinculadas con estos hechos. 

El "huachicol fiscal" se refiere a actividades ilegales relacionadas con el contrabando y la evasión fiscal de combustibles, específicamente, implica la venta y distribución de hidrocarburos de manera ilícita, eludiendo impuestos y regulaciones gubernamentales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_10_at_6_55_50_PM_fe3af91aca
'Llegará NL en octubre a meta de 4 mil unidades nuevas': Samuel
nl_waldo_fernandez_ba081e4d32
Defiende Waldo Fernández reforma para fortalecer a GN
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T165300_097_527fb4d2d6
Fallece trabajador tras caída en construcción de Torre Rise
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_10_at_6_21_16_PM_8aeb0d0b53
Se reúnen consulados por tema de visas para traileros
Whats_App_Image_2025_09_10_at_6_55_50_PM_fe3af91aca
'Llegará NL en octubre a meta de 4 mil unidades nuevas': Samuel
nl_waldo_fernandez_ba081e4d32
Defiende Waldo Fernández reforma para fortalecer a GN
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
nl_lluvia_inundaciones_d588b5bb0d
Cae en NL en 24 horas lo equivalente a toda la lluvia de agosto
publicidad
×