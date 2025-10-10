Cerrar X
Tamaulipas

Gobierno ofrece empleo temporal para rehabilitar caminos rurales 

Refirió que las comunidades más afectadas son el poblado el Carmen y otra más en el poblado el Chamal, mismas que se encuentran a bordo de ríos

  • 10
  • Octubre
    2025

El gobernador Américo Villarreal Anaya, dijo que las lluvias registradas en Tamaulipas han alcanzado los 120 mm, y que no han representado situaciones de riesgo, aseguró que por el momento no se tiene ninguna otra condición más que encharcamientos, por tal motivo adelantó que se implementó el programa de empleo temporal para los habitantes de las comunidades ejidales que han resultado afectadas por las precipitaciones. 

“Estamos dándole mantenimiento y apoyo de ingreso a los pobladores de estas regiones con el interés propio de mejorar sus caminos y que aparte tengan un apoyo de empleo temporal y que también nos hagan esas faenas de recuperación de caminos”, dijo el mandatario estatal. 

Refirió que las comunidades más afectadas son el poblado el Carmen y otra más en el poblado el Chamal, mismas que se encuentran a bordo de ríos, por lo que Protección Civil monitorea los niveles de dichos caudales. 

Américo Villarreal

“Se hizo la sugerencia a los habitantes de que se movieran por condición preventiva a un albergue y están acudiendo a dormir y después regresan a sus actividades sin ningún problema”, señaló. 

Villarreal Anaya adelantó que el gobierno del Estado realizará la compra de su propio equipamiento, entre maquinaria pesada, tractores, retroexcavadoras y camiones de volteo, lo anterior para canalizarlos a cada uno de los municipios que enfrenten afectaciones de este tipo de condiciones. 

“Con la participación de los comisariados ejidales y de los alcaldes, ponderar el nivel de afectación en cada uno de los caminos y comenzar a abordar con maquinaria propia de la entidad y en casos muy especiales, de emergencia, realizar la contratación de servicios de empresas constructoras”, dijo el gobernador de Tamaulipas.


