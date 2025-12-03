Govea Orozco se reúne con gobernador de Tamaulipas

Después de tomar protesta como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, el licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco informó al gobernador Américo Villarreal Anaya sobre el inicio formal de sus funciones, marcando el comienzo de una nueva etapa en la procuración de justicia del estado.

Durante la reunión, Govea Orozco afirmó que su gestión estará enfocada en garantizar una procuración de justicia objetiva, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Señaló que uno de los principales retos será fortalecer la coordinación institucional y atender con oportunidad las demandas de la población.

El fiscal subrayó que la prioridad será entregar resultados claros, mejorar los procesos internos y reforzar la confianza social en la Fiscalía.

Respaldo del gobernador y trabajo coordinado

El gobernador Villarreal Anaya felicitó al nuevo fiscal, deseándole éxito en esta responsabilidad.

Además, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado para mantener una colaboración permanente con el propósito de consolidar una Fiscalía más transparente y eficaz.

A través de una publicación oficial, el mandatario expresó: "Recibí al licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco, recién nombrado Fiscal General de Justicia de Tamaulipas. Vino a compartir conmigo esta nueva responsabilidad y su voluntad de seguir trabajando de manera cercana y coordinada para que nuestras familias tengan acceso a una justicia clara y digna."

