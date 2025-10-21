Guardia Estatal detecta y retira 16 cámaras ilegales en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal realizaron un operativo en distintos puntos de Reynosa que concluyó con el aseguramiento de 16 cámaras de videovigilancia clandestinas, presuntamente instaladas por grupos del crimen organizado.

Los dispositivos fueron localizados en estructuras como espectaculares, antenas y torres de comunicación ubicadas en el Boulevard Morelos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y el Libramiento Monterrey, entre otros sectores del municipio.

De acuerdo con las autoridades, las cámaras eran utilizadas para vigilar los movimientos de corporaciones de seguridad y de la población civil. Durante el operativo también se aseguraron nueve paneles solares empleados para mantener activo el sistema.

El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.





