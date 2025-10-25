Cerrar X
Tamaulipas

Guardia Estatal imparte talleres contra el acoso escolar

Más de 200 alumnos de Reynosa y El Mante participaron en talleres de la Guardia Estatal sobre prevención del acoso y promoción de la sana convivencia

  • 25
  • Octubre
    2025

Con el propósito de fortalecer la prevención de la violencia y promover entornos escolares seguros, personal de la Guardia Estatal de Género continúa impartiendo talleres informativos en planteles educativos de los municipios de Reynosa y El Mante, beneficiando a más de 200 estudiantes de distintos niveles educativos.

En la Escuela Primaria “La Corregidora”, ubicada en la colonia La Escondida de Reynosa, personal de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV) ofreció una charla dirigida a niñas, niños y docentes, con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención, el respeto y la denuncia oportuna.

Durante la actividad, se abordaron temas como el acoso escolar y el ciberbullying, brindando orientación sobre la identificación de conductas de riesgo y el uso adecuado de los números de emergencia 911 y 089 para reportar situaciones que vulneren la seguridad de los menores.

En el municipio de El Mante, la UMEAV impartió el taller “Bullying y Ciberbullying” en la Telesecundaria Ricardo Flores Magón No. 33, ubicada en el ejido Las Aztecas, donde participaron más de 160 alumnos de primero a tercer grado.

Durante la jornada, los elementos de la Guardia Estatal promovieron la reflexión sobre el respeto, la empatía y la sana convivencia, respondiendo dudas y realizando dinámicas con los estudiantes para reforzar los valores de compañerismo y autocuidado.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso con la prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes, impulsando la construcción de entornos escolares seguros y libres de acoso en todo el estado.











