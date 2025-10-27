Cerrar X
Tamaulipas

Guardia Estatal logra detención de persona con droga en Reynosa

La detención se dio en la colonia Capitán Carlos Cantú y aseguró cerca de un kilo de hierba con características de marihuana tras una revisión a su vehículo

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a una persona durante un recorrido de vigilancia en la colonia Capitán Carlos Cantú y se aseguró cerca de un kilo de hierba seca con características de marihuana.

El hallazgo de lo que parecía algún tipo de droga se dio después de que la Guardia Estatal detectara a un vehículo habilitado como taxi circular de manera irregular, al cual se le realizó una entrevista y el conductor mostrara una actitud nerviosa.

Tras esto, la Guardia Estatal comenzó una revisión al vehículo y durante esta, los uniformados encontraron una bolsa de tela que contenía hierba seca con las características de la marihuana, con un peso aproximado de un kilogramo.

Después del hallazgo, el conductor fue detenido en el lugar y junto con el vehículo y la sustancia fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de continuar con las investigaciones y deslindar.

