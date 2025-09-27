Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_27_T132239_748_539caf40cb
Tamaulipas

Hallan cadáver flotando en canal de navegación del río Pánuco

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado flotando en el canal de navegación del río Pánuco, a la altura del dique seco de la terminal marítima de Madero

  • 27
  • Septiembre
    2025

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado flotando en el canal de navegación del río Pánuco, a la altura del dique seco de la terminal marítima de Madero.

De acuerdo con personal de Capitanía Regional de Puertos y Protección Civil, el cadáver llevaba varios días en el agua y presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos de la zona dieron aviso al 911 y trabajadores de Petróleos Mexicanos reportaron la presencia del cuerpo, el cual se encontraba atrapado entre una palizada, lo que dificultó su detección inicial.

Elementos de auxilio, junto con personal de la Capitanía Regional, lograron llevar el cadáver hasta la orilla de la playa Miramar, donde agentes de la Fiscalía General de Justicia acudieron para dar fe de los hechos.

Hasta el momento, ninguna persona se ha presentado para reclamar el cuerpo. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las causas del deceso y determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25271572657182_009781236b
Trump hablará en reunión de militares convocada de urgencia
AP_25271605387964_9f85415097
Hallan cuerpo de joven migrante en playa francesa
57fb5676_785f_4c72_9f34_1e45e9307288_49a681a22c
Urbanismo táctico transforma calle Río Pánuco en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

AP_25271854083076_26e9c4c457
Mahomes lidera triunfo de Chiefs ante Ravens 37-20
AP_25271860880341_33369850b9
Trump desplegará 200 soldados de la Guardia Nacional en Oregon
01ec23c2967e5d117f86ace5a8749ce1692e17b0w_832ebc6b3b
Migrantes cubanos en Chiapas exigen regularización de documentos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_a7e20ebd8e
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas
publicidad
×