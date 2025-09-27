Hallan cadáver flotando en canal de navegación del río Pánuco

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado flotando en el canal de navegación del río Pánuco, a la altura del dique seco de la terminal marítima de Madero.

De acuerdo con personal de Capitanía Regional de Puertos y Protección Civil, el cadáver llevaba varios días en el agua y presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos de la zona dieron aviso al 911 y trabajadores de Petróleos Mexicanos reportaron la presencia del cuerpo, el cual se encontraba atrapado entre una palizada, lo que dificultó su detección inicial.

Elementos de auxilio, junto con personal de la Capitanía Regional, lograron llevar el cadáver hasta la orilla de la playa Miramar, donde agentes de la Fiscalía General de Justicia acudieron para dar fe de los hechos.

Hasta el momento, ninguna persona se ha presentado para reclamar el cuerpo. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las causas del deceso y determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal.

