Hallan cinco depósitos con restos humanos calcinados en Reynosa

En Reynosa, localizaron cinco puntos con restos óseos humanos calcinados; autoridades investigan posible cremación clandestina y continúan análisis forense

Cinco depósitos con restos óseos humanos con exposición térmica fueron localizados en el arroyo seco del canal Guillermo Rodhe, al poniente de la ciudad de Reynosa, muy cerca del club de golf Campestre, una de las zonas más exclusivas del municipio.

El hallazgo fue reportado por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, cuyos integrantes informaron que los restos se encontraron dispersos en cinco puntos distintos del área y que presentan evidentes signos de calcinación.

En uno de los sitios se localizó también un tanque metálico perforado, presuntamente utilizado para la quema de restos humanos, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar habría sido usado como punto de cremación clandestina.

Autoridades estatales acudieron al sitio y realizaron el levantamiento de los indicios, que fueron puestos a disposición de las instancias competentes para su análisis forense y la continuación de las investigaciones correspondientes.

El colectivo reiteró su llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para redoblar los esfuerzos de búsqueda e identificación de las víctimas, al señalar que este tipo de hallazgos continúan ocurriendo con frecuencia en distintos puntos de Reynosa y la región fronteriza.


