Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
localizan_cuerpo_libramiento_reynosa_c3deeb3c9c
Tamaulipas

Hallan cuerpo en libramiento II Sur, en Reynosa

El colectivo 'Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas' informó sobre la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el libramiento II Sur

  • 06
  • Enero
    2026

El colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas” informó sobre la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el libramiento II Sur, en el municipio de Reynosa.

De acuerdo con el reporte difundido por el colectivo a través de redes sociales, el cuerpo corresponde aparentemente a una persona del sexo masculino, quien vestía pants color gris y un suéter color vino.

El colectivo hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener un familiar desaparecido con estas características, acudan ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para recibir información y realizar los procedimientos correspondientes.

Integrantes del colectivo señalaron que, a pesar de tratarse de días festivos, no han detenido sus actividades de búsqueda y desde los primeros días del 2026 han continuado recorriendo brechas y caminos alejados en distintos puntos de la región.

Indicaron que estas acciones forman parte del trabajo permanente que realizan en apoyo a las familias que buscan a sus seres queridos reportados como desaparecidos.

Asimismo, destacaron que los recorridos ya han comenzado a dar resultados, como en este caso, al lograrse la localización del cuerpo en una zona apartada de la ciudad.

Actualmente, el colectivo se encuentra a la espera de que la Fiscalía realice las diligencias correspondientes para esclarecer la identidad de la persona localizada.

Las autoridades serán las encargadas de determinar oficialmente las causas del fallecimiento y la identidad del cuerpo, mientras continúan los trabajos de investigación.

El colectivo reiteró su compromiso de seguir realizando búsquedas y acompañando a las familias, con la esperanza de aportar información que ayude a localizar a personas desaparecidas en Tamaulipas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

f05a56ae_b393_4075_a7ba_fe40e1219c1d_1_d69bf5d0b8
Aseguran auto robado con placas de Texas en Reynosa
EH_DOS_FOTOS_2025_11_04_T163345_340_90312eb824
Colectivo exige búsqueda inmediata de personas desaparecidas
INFO_7_CONTEXTO_1_f0b3f2a09b
Hallan restos óseos en presunta fosa clandestina en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_autos_4f4ded4341
Sortean retos: ventas de autos cierran el 2025 con alza de 1.3%
finanzas_exportaciones_6087778d56
De NL para el mundo: alcanza tercer lugar en exportaciones
Whats_App_Image_2026_01_07_at_1_24_18_AM_4cdce96f10
Corredor Golfo Norte, prioridad tras ola de accidentes viales
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×