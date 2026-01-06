Hallan cuerpo en libramiento II Sur, en Reynosa

El colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas” informó sobre la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el libramiento II Sur, en el municipio de Reynosa.

De acuerdo con el reporte difundido por el colectivo a través de redes sociales, el cuerpo corresponde aparentemente a una persona del sexo masculino, quien vestía pants color gris y un suéter color vino.

El colectivo hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener un familiar desaparecido con estas características, acudan ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para recibir información y realizar los procedimientos correspondientes.

Integrantes del colectivo señalaron que, a pesar de tratarse de días festivos, no han detenido sus actividades de búsqueda y desde los primeros días del 2026 han continuado recorriendo brechas y caminos alejados en distintos puntos de la región.

Indicaron que estas acciones forman parte del trabajo permanente que realizan en apoyo a las familias que buscan a sus seres queridos reportados como desaparecidos.

Asimismo, destacaron que los recorridos ya han comenzado a dar resultados, como en este caso, al lograrse la localización del cuerpo en una zona apartada de la ciudad.

Actualmente, el colectivo se encuentra a la espera de que la Fiscalía realice las diligencias correspondientes para esclarecer la identidad de la persona localizada.

Las autoridades serán las encargadas de determinar oficialmente las causas del fallecimiento y la identidad del cuerpo, mientras continúan los trabajos de investigación.

El colectivo reiteró su compromiso de seguir realizando búsquedas y acompañando a las familias, con la esperanza de aportar información que ayude a localizar a personas desaparecidas en Tamaulipas.

