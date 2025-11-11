Cerrar X
Tamaulipas

Hallan cuerpo sin vida en la 'Mansión de los Duendes' en Reynosa

El hallazgo se registró alrededor de las 9:30 de la noche del lunes, cuando el joven se encontraba grabando un video en el interior del inmueble

  • 11
  • Noviembre
    2025

Lo que comenzó como una grabación de rutina para redes sociales terminó convirtiéndose en una escena de horror. Un joven aficionado a la creación de contenido encontró el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda abandonada conocida como la “Mansión de los Duendes”, ubicada en la colonia Las Fuentes de Reynosa.

El hallazgo se registró alrededor de las 9:30 de la noche del lunes, cuando el joven se encontraba grabando un video en el interior del inmueble situado sobre el Boulevard del Maestro y calle Elías Piña, donde pretendía documentar supuesta actividad paranormal que, según vecinos, ocurre desde hace varios años.

Durante el recorrido por las habitaciones, el creador de contenido descubrió el cuerpo en el baño de la vivienda y de inmediato salió del lugar para solicitar apoyo a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Guardia Estatal, Policía Investigadora, peritos y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo corresponde a un hombre de entre 60 y 65 años de edad, de complexión delgada, que vestía únicamente un pantalón de mezclilla. No se observaron huellas de violencia, por lo que las autoridades presumen que podría tratarse de una persona en situación de calle que ingresó al inmueble y falleció por causas naturales.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro local, donde se llevarán a cabo los estudios de necropsia e identificación, ya que no portaba documentos ni pertenencias personales.

La llamada “Mansión de los Duendes” es una antigua vivienda abandonada que ha ganado notoriedad entre jóvenes y curiosos por las leyendas que aseguran que en su interior ocurren fenómenos paranormales, atrayendo con frecuencia a visitantes y exploradores urbanos.


