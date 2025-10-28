Cerrar X
INFO_7_CONTEXTO_1_f0b3f2a09b
Tamaulipas

Hallan restos óseos en presunta fosa clandestina en Reynosa

Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas resguardaron el área para realizar las diligencias correspondientes

  • 28
  • Octubre
    2025

Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas localizó presuntos restos humanos calcinados en una brecha del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Fueron integrantes del colectivo 'Lazos Unidos Por Encontrarlos', quienes se dirigieron a una brecha conocida como "La Reco", una zona en donde se cree era una fosa clandestina.

Durante un recorrido de exploración los integrantes del colectivo localizaron restos humanos calcinados, entre lo que se podía identificar como muelas, dientes y fragmentos de cráneo.

Tras notificar a las autoridades del hallazgo, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas resguardaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, las familias exigen resultados a las autoridades.

restos-oseos.webp


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
detenido_agresion_pareja_1a55e549b0
Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×