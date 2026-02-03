Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_03_at_15_06_36_5f766f57b7
Tamaulipas

Hombre grave tras atropello en bulevar Hidalgo

Un hombre de 50 a 55 años fue atropellado al cruzar sin puente frente a Soriana Hidalgo; el conductor huyó y la víctima permanece grave.

  • 03
  • Febrero
    2026

Un hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad resultó gravemente herido tras ser atropellado la tarde de este martes cuando intentaba cruzar el bulevar Hidalgo sin utilizar el puente peatonal, frente al centro comercial Soriana Hidalgo.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando el peatón salió del establecimiento y trató de cruzar de sur a norte la vialidad, siendo embestido por un vehículo Ford Fusion, color gris, perteneciente a la plataforma Didi, que circulaba de poniente a oriente.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 15.06.35.jpeg

Tras el impacto, el hombre fue proyectado varios metros y quedó inconsciente sobre el pavimento. El conductor de la unidad involucrada se dio a la fuga. Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia y protegieron al lesionado para evitar otro accidente.

Paramédicos de Protección Civil trasladaron al herido de urgencia al Hospital General, donde permanece en estado grave. Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el cierre parcial de la circulación y tomaron conocimiento de los hechos.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 15.06.34.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Chef_58be9daaf4
¿Sabías que estos platillos icónicos nacieron por accidente?
choque_ramos_arizpe_076e60e2b3
Se registran dos accidentes viales en Ramos Arizpe
certificacion_internacional_sheinbaum_d7befa6383
Exigen certificación internacional para Tren Interoceánico
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_remesas_cfc35d5317
Tienen remesas su primer descalabro desde 2013
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_04_at_2_12_05_AM_737168e580
Analizarán el impacto del acuerdo por el agua
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_DOS_FOTOS_7a99efbc18
Confirma Samuel primera planta de robots humanoides en Nuevo León
publicidad
×