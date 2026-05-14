Hunden buque en Tampico para fortalecer ecosistema marino

Con el hundimiento controlado del buque “Onjuku” frente a las costas de Tampico, autoridades pusieron en marcha una estrategia orientada a enriquecer la vida marina en el Golfo de México y fortalecer la formación de arrecifes artificiales.

La embarcación, que permaneció fuera de servicio durante varios años, fue sumergida de manera planificada para transformarse en un nuevo hábitat submarino. La operación se llevó a cabo como parte de un proyecto ambiental presentado de forma simultánea durante la conferencia matutina presidencial.

La intención es que la estructura metálica funcione como refugio natural para distintas especies marinas, favoreciendo la reproducción y permanencia de peces, moluscos y otros organismos acuáticos. Expertos señalaron que, conforme transcurre el tiempo, este tipo de instalaciones terminan integrándose al entorno marino y favorecen la recuperación ecológica de las zonas donde se colocan.

Antes de ser llevado al lecho marino, el buque fue sometido a un proceso de acondicionamiento para eliminar residuos y materiales que pudieran representar un riesgo ambiental, además de cumplir con protocolos especializados para evitar impactos negativos en el ecosistema.

El proyecto también busca generar beneficios económicos para el sur de Tamaulipas mediante el fortalecimiento del turismo náutico, especialmente en actividades como el buceo recreativo y la exploración submarina, al convertir el sitio en un atractivo adicional para visitantes.

La implementación de arrecifes artificiales se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada en distintas costas del país, al combinar objetivos de conservación ambiental con nuevas oportunidades de desarrollo turístico y económico vinculadas al mar.

Comentarios