Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_14_at_1_15_28_AM_d02f45c601
Tamaulipas

Hunden buque en Tampico para fortalecer ecosistema marino

La embarcación, que permaneció fuera de servicio durante varios años, fue sumergida de manera planificada para transformarse en un nuevo hábitat submarino

  • 14
  • Mayo
    2026

Con el hundimiento controlado del buque “Onjuku” frente a las costas de Tampico, autoridades pusieron en marcha una estrategia orientada a enriquecer la vida marina en el Golfo de México y fortalecer la formación de arrecifes artificiales.

La embarcación, que permaneció fuera de servicio durante varios años, fue sumergida de manera planificada para transformarse en un nuevo hábitat submarino. La operación se llevó a cabo como parte de un proyecto ambiental presentado de forma simultánea durante la conferencia matutina presidencial.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 1.15.51 AM.jpeg

La intención es que la estructura metálica funcione como refugio natural para distintas especies marinas, favoreciendo la reproducción y permanencia de peces, moluscos y otros organismos acuáticos. Expertos señalaron que, conforme transcurre el tiempo, este tipo de instalaciones terminan integrándose al entorno marino y favorecen la recuperación ecológica de las zonas donde se colocan.

Antes de ser llevado al lecho marino, el buque fue sometido a un proceso de acondicionamiento para eliminar residuos y materiales que pudieran representar un riesgo ambiental, además de cumplir con protocolos especializados para evitar impactos negativos en el ecosistema.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 1.15.28 AM.jpeg

El proyecto también busca generar beneficios económicos para el sur de Tamaulipas mediante el fortalecimiento del turismo náutico, especialmente en actividades como el buceo recreativo y la exploración submarina, al convertir el sitio en un atractivo adicional para visitantes.

La implementación de arrecifes artificiales se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada en distintas costas del país, al combinar objetivos de conservación ambiental con nuevas oportunidades de desarrollo turístico y económico vinculadas al mar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tortuga_tamaulipas_349c647588
Registra Tamaulipas más de 207 mil huevos de tortuga lora
18df82ff_e9c7_485b_a9dc_f0598ef81f6a_2856c08184
Hallan delfines muertos en Playa Bagdad; alertan pesca ilegal
turtle_c799855172
Nacen 20 millones de tortugas en el Caribe mexicano
publicidad

Últimas Noticias

Pachuca_cfe0935047
Pachuca derrota a Pumas por la mínima y sueña con la Final
inter_chuqui_0e20171124
EUA extradita desde Colombia a presunto líder del Tren de Aragua
IMG_20260326_WA_0516_1_2eb44fb9c3
Prohíben tránsito de cuatrimotos en Playa Miramar
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×