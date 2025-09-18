Impulsan inversión binacional en Encuentro Regional de Negocios

La ciudad de Reynosa fue sede del Encuentro Regional de Negocios 2025, celebrado este 18 de septiembre, con la participación de empresarios y líderes de México y Estados Unidos. El propósito del evento fue impulsar inversiones, innovación y desarrollo binacional en sectores estratégicos como logística, manufactura, energía y servicios.

El encuentro, organizado por el Consejo de Negocios Regional, tuvo como objetivo detonar oportunidades de crecimiento económico mediante la vinculación entre empresas, inversionistas, autoridades y representantes de distintos sectores.

El programa incluyó conferencias magistrales con ponentes de talla nacional e internacional. Entre los temas destacados se abordaron: “Empresas con propósito y liderazgos que transforman regiones”, “Cómo te transformas tú para transformar tu entorno”, “Sinergia fronteriza, oportunidades binacionales” y “Del Plan Nacional a terreno regional”.

Los ejes del encuentro contemplaron la identificación de nuevas áreas de inversión en la frontera, la promoción de alianzas estratégicas, el fortalecimiento del mercado interno, el acceso a programas de financiamiento y la presentación de casos de innovación adaptados a la realidad regional.

