Cerrar X
EH_UNA_FOTO_08901987b6
Tamaulipas

Impulsan inversión binacional en Encuentro Regional de Negocios

Celebran en Reynosa el Encuentro Regional de Negocios 2025, con el objetivo de detonar el crecimiento económico mediante la vinculación entre empresas

  • 18
  • Septiembre
    2025

La ciudad de Reynosa fue sede del Encuentro Regional de Negocios 2025, celebrado este 18 de septiembre, con la participación de empresarios y líderes de México y Estados Unidos. El propósito del evento fue impulsar inversiones, innovación y desarrollo binacional en sectores estratégicos como logística, manufactura, energía y servicios.

El encuentro, organizado por el Consejo de Negocios Regional, tuvo como objetivo detonar oportunidades de crecimiento económico mediante la vinculación entre empresas, inversionistas, autoridades y representantes de distintos sectores.

El programa incluyó conferencias magistrales con ponentes de talla nacional e internacional. Entre los temas destacados se abordaron: “Empresas con propósito y liderazgos que transforman regiones”, “Cómo te transformas tú para transformar tu entorno”, “Sinergia fronteriza, oportunidades binacionales” y “Del Plan Nacional a terreno regional”.

Los ejes del encuentro contemplaron la identificación de nuevas áreas de inversión en la frontera, la promoción de alianzas estratégicas, el fortalecimiento del mercado interno, el acceso a programas de financiamiento y la presentación de casos de innovación adaptados a la realidad regional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_18_at_11_36_10_PM_7296e756d9
Pacta IP en México dará mayor impulso e inversiones con Canadá
EH_UNA_FOTO_10_e7a55d3e25
Amplían horario del carril SENTRI en Reynosa para estudiantes
EH_UNA_FOTO_6_a2c1dbe1e5
Mark Carney, primer ministro de Canadá, llega a México
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T104349_766_0f461f48c8
Inician proceso judicial contra ex policía por muerte de ciclista
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T103741_760_2c8a09c8f7
Avanza caso por abuso de autoridad contra joven en Juárez
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T102457_824_02e58e48ae
Detienen 20 personas en un semana a través de Operativo Muralla
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×