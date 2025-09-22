Inaugura Américo Villarreal gimnasio en la Normal de Educadoras

Al inaugurar las instalaciones del Gimnasio y Auditorio de la Normal Federal de Educadoras Maestra “Estefanía Castañeda”, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, dijo con estas acciones se está recuperando la educación como derecho, como fuente de equidad, movilidad social y motor para crear prosperidad compartida.

“Por eso es un gusto venir a esta noble institución y entregar este gimnasio que además de aportar el espacio relevante para la práctica del deporte, que ya es bueno de entrada, pero en este caso además entregamos un espacio para poner en común aspectos vitales para el desarrollo institucional”, señaló.

La construcción del gimnasio denominado “Américo Villarreal Guerra”, requirió de una inversión superior a los 12 millones de pesos, beneficiando a 410 alumnas y una plantilla laboral de 94 integrantes.

“Hace más de 30 años, su señor padre, entonces gobernador, dotó a la escuela de la techumbre que hoy sirve de base a este edificio, dos gestos, dos épocas, un mismo propósito, poner la educación en el centro del desarrollo social”, expresó Albertina Guadalupe Guajardo Villela, directora de la institución.

Por su parte el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado Pedro Cepeda Anaya, dijo que se trata de un recinto completo que cuenta con 877 m², muros y acabados, gradas, foros, sanitarios, vestidores, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aire acondicionado, subestación eléctrica y sistema de sonido.

“Este espacio está listo para la disciplina deportiva, la vida cultural, la formación académica y la convivencia educativa”, señaló.

Esta obra forma parte de un paquete de 950 proyectos que se realizan en las escuelas de los 43 municipios de Tamaulipas, con una inversión superior a los mil 100 millones de pesos.

“Por eso la misión de esta noble institución debe de preservar, debe ampliarse y moverse al ritmo de nuestro tiempo, es uno de los grandes orgullos de Tamaulipas”, concluyó en su mensaje el mandatario tamaulipeco.

Al finalizar el evento, las autoridades se trasladaron al exterior del plantel para dar el banderazo de inicio a la entrega de 36 nuevas unidades a la Secretaría de Obras Públicas y al Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), unidades en las que los supervisores podrán recorrer diariamente el estado, en zonas urbanas y rurales para acortar tiempos de respuesta y elevar el estándar técnico de las obras que se realizan en Tamaulipas.

