Tamaulipas

Inaugura Sheinbaum edificio de la ANAM Nuevo Laredo

  • 25
  • Enero
    2026

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este domingo las oficinas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que se empezaron a construir en 2023 bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó anoche procedente de Reynosa a través de la Carretera Ribereña, pernoctó en esta frontera y arribó al edificio de a ANAM pasadas las 11:00 horas, para cortar el listón inaugural en las puertas del edificio principal, acompañada del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, y funcionarios federales.

Posteriormente ingresó a uno de los salones del complejo, donde emitió un mensaje ante trabajadores de la ANAM.

"Las aduanas son instalaciones estratégicas del país, son instalaciones que representan seguridad, que garantizan la seguridad del país, seguridad nacional y seguridad pública, representan desarrollo con bienestar y representan soberanía también", expresó la presidenta.

"Son instalaciones sumamente estratégicas y de seguridad del país, en su momento el presidente López Obrador diseñó estas instalaciones junto con la construcción de una nueva institución, que es la Agencia Nacional de Aduanas".

La ANAM es un complejo de más de 29 hectáreas de extensión y con más de 320 mil metros cuadrados construidos, cuya edificación estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El edificio principal cuenta con capacidad para más de mil 100 personas, además de 600 viviendas para el personal y sus familias.

Asimismo, incorpora instalaciones para el bienestar del personal, entre ellas una alberca semiolímpica, gimnasio, áreas de sauna y vapor, vestidores así como múltiples espacios recreativos.

Las instalaciones entrarán en funcionamiento hasta febrero próximo.

En el evento estuvieron presentes el titular de la ANAM, Rafael Fernando Marín Mollinedo; el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; coordinadora General de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya; y el ingeniero residente de la obra, General Juan Mateo Frausto.


