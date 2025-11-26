Incendio de remolque cierra carretera Victoria–Zaragoza

La circulación en ambos carriles de la Carretera Federal 83 permanece cerrada en ambos sentidos luego de que un remolque de tractocamión se incendiara y quedara atravesado sobre la vía, a la altura del kilómetro 18 del tramo Victoria–Zaragoza.

El siniestro ocurrió cerca del parque eólico de Llera, donde el fuego inició en la parte trasera de la unidad mientras avanzaba por la zona. Ante el repentino incendio, el conductor detuvo el tractocamión y logró ponerse a salvo.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero acudieron al sitio para asegurar el área y coordinar el cierre de la vialidad.

Actualmente, analizan si la estructura calcinada del remolque puede ser retirada sin riesgo de colapso o si será necesario utilizar maquinaria especializada.

Por su parte, las autoridades recomiendan a los automovilistas evitar la zona y tomar rutas alternas hasta nuevo aviso.

El operador salió ileso; se investigan causas del incendio

Cabe señalar que el conductor del tractocamión reportó que no sufrió lesiones, además las autoridades aún no determinan el origen del fuego, aunque no descartan una falla mecánica en el sistema de carga o frenos.

