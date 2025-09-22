Cerrar X
Tamaulipas

Incrementan animales atropellados en reserva Ecológica El Cielo

Respetar las señalizaciones y conducir con precaución son algunas de las medidas para prevenir que atropellen a los animales

  • 22
  • Septiembre
    2025

La Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas es un área protegida, famosa por su biodiversidad y ecosistemas únicos. 

Aunque no hay estadísticas específicas sobre animales atropellados en las carreteras de la reserva, es importante tomar medidas para prevenir accidentes y proteger la fauna silvestre.

Abundan por la zona especies como jaguares, pumas, ocelotes, jabalíes y muchos animales de menor tamaño, estos últimos lamentablemente son los más comúnmente atropellados por los conductores, quienes en muchas ocasiones no pueden evitar arrollarlos debido a las constantes curvas que impiden detenerse abruptamente. 

En la mayoría de los casos, los animales salen del monte sin que haya la posibilidad de frenar y los automovilistas los dejan malheridos por temor a ser sancionados. 

Es fundamental tomar conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad y el medio ambiente,  prevenir accidentes y conservar la vida silvestre en la Reserva de la Biosfera El Cielo y sus alrededores.

En caso de atropellamiento, habrá que marcar al 911 para reportar el hecho; o bien, a las autoridades de Protección Civil. 

De acuerdo a investigaciones, en México no hay una ley que mencione en sus artículos alguna sanción por atropellamiento de animales, solo en caso que sea tipificado como maltrato animal. 

Leyes Federales

  • Ley General de Vida Silvestre: Esta ley regula la protección y conservación de la vida silvestre en México, incluyendo la protección de especies en peligro de extinción. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es la encargada de garantizar el cumplimiento de esta ley.

  • Código Penal Federal: Este código establece sanciones para quienes cometan actos de crueldad o maltrato hacia los animales, incluyendo la tortura, mutilación o muerte intencional.

Leyes Estatales

  • Leyes de Protección Animal: 28 entidades federativas en México incluyendo a Tamaulipas cuentan con legislaciones que tipifican el maltrato animal, la crueldad y la negligencia hacia los animales.
  • Leyes de Responsabilidad Ambiental: Algunas entidades federativas tienen leyes que regulan la responsabilidad ambiental y la protección de la vida silvestre, incluyendo la prevención de daños a los animales.

Medidas para prevenir accidentes

  • Conducir con precaución: reducir la velocidad y estar atento a la presencia de animales en la carretera. 
  • Respetar las señalizaciones: seguir las indicaciones de las autoridades y respetar las áreas protegidas. 
  • No acercarse a los animales: mantener una distancia segura de los animales silvestres y no intentar acercarse a ellos. 
  • Reportar incidentes: en caso de atropellar a un animal, reportar el incidente a las autoridades competentes.

