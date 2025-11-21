Cerrar X
Tamaulipas

Incrementará el Mirador Alta Cumbre su flujo de turistas

Además de la impresionante vista, Alta Cumbre está lleno de vegetación boscosa e incluso puede verse una gran diversidad de fauna

  • 21
  • Noviembre
    2025

El Mirador Alta Cumbre, ubicado en la Sierra Madre Oriental, cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas, estará experimentando un aumento significativo en la afluencia de visitantes. 

Con la apertura de la caseta de cobro en la carretera Rumbo Nuevo en este mes de diciembre, el lugar se verá fortalecido con el paso de muchos automovilistas quienes optarán por tomar la antigua carretera a Tula, quienes no desean pagar la módica cuota. 

Este destino turístico ofrece una combinación única de naturaleza, historia y cultura.

Hay exposiciones de fotografías sobre la fauna nativa de la zona, así como piezas arqueológicas de fósiles encontrados en diversas partes del estado, así como un mariposario y figuras para la toma de fotografías. 

¿Qué encontrar en el Mirador Alta Cumbre?

Además de la impresionante vista que incluso abarca a la nueva carretera, Alta Cumbre está lleno de vegetación boscosa e incluso puede verse una gran diversidad de fauna. 

Los visitantes pueden deleitar su paladar con más de una decena de restaurantes de comida tradicional, en muchas ocasiones preparada con leña, lo que le da un sazón especial. 

El Mirador Alta Cumbre es famoso por albergar el sitio arqueológico Balcón de Montezuma, un asentamiento prehispánico que data del período Epiclásico (600-1200 d.C.). 

Este lugar cuenta con alrededor de 90 estructuras circulares de piedra caliza, agrupadas en dos plazas, y ofrece vistas impresionantes de la sierra.

El sitio arqueológico es representativo de los pequeños asentamientos agrícolas de la sierra. Los visitantes pueden explorar las estructuras circulares, la gran escalinata de más de 80 peldaños y los numerosos entierros humanos encontrados en el lugar.

Se sabe que el sitio arqueológico Balcón de Montezuma ha sido objeto de estudios y restauraciones desde la década de 1980.

- Flora y fauna: La zona está rodeada de una exuberante vegetación boscosa, típica de la Sierra Madre Oriental. La flora incluye árboles como el pino, encino y oyamel, mientras que la fauna comprende especies como venados, javelinas, zorros y diversas aves.

- Clima: El clima en Alta Cumbre es agradable, con temperaturas moderadas y una atmósfera fresca y boscosa, ideal para disfrutar del entorno natural.

Servicios y acceso

- Restaurantes: En la zona del Mirador Alta Cumbre, hay varios restaurantes que ofrecen platillos típicos y opciones para disfrutar de un picnic.

- Acceso: El sitio está ubicado a 18 kilómetros de Ciudad Victoria, por la Carretera Federal 101, en dirección a San Luis Potosí. Desde Alta Cumbre, se accede al sitio arqueológico por un camino de terracería de 4 kilómetros.


Comentarios

