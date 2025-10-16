Cerrar X
Tamaulipas

Indagan muerte de padre de menor presuntamente abusada en Reynosa

Según los primeros reportes, el deceso se reportó horas después de que se difundió la denuncia sobre una menor que sufrió un presunto abuso

  • 16
  • Octubre
    2025

El padre de una niña que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de su tío fue localizado sin vida la mañana de este jueves en un predio baldío de la colonia Riveras de Rancho Grande, presentando múltiples huellas de violencia, según confirmaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se registró horas después de que se difundiera en redes sociales la denuncia sobre una menor de 11 años que habría revelado a una amiga el abuso del que era objeto. La menor fue rescatada por las autoridades, mientras que el presunto responsable logró escapar del domicilio tras enterarse de las acusaciones en su contra.

35585c44-d308-4b1d-beb7-aeaf7b5e6e67.jpg

Testimonios de vecinos señalan que el hombre habría cruzado nadando el canal Anzaldúas con dirección a Rancho Grande, donde logró ocultarse pese a los intentos de búsqueda realizados por la comunidad.

La mañana del jueves, familiares y allegados emprendieron la búsqueda del presunto agresor; sin embargo, fueron sorprendidos al encontrar el cuerpo del padre de la niña en un tramo del bordo del canal de la colonia Rancho Grande.

Hasta el momento, se desconoce si el fallecimiento del hombre está relacionado con el caso de abuso denunciado. Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas tanto para esclarecer su muerte como para localizar al presunto responsable del delito sexual.


