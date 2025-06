Inicia con lentitud jornada electoral en Tamaulipas

Cd. Madero, Tams. Tampico, Madero y Altamira amanecieron con calles semivacías y un ambiente desangelado durante el inicio de la jornada electoral de este domingo, en la que se elige por primera vez a jueces y magistrados mediante voto ciudadano.

La falta de funcionarios de casilla provocó retrasos significativos en la apertura de centros de votación, lo que generó inconformidad entre ciudadanos que, con dificultad, apartaron tiempo de sus labores para ejercer su derecho al voto; en un recorrido por diversos puntos de la zona conurbada, se constató que varias casillas aún no habían abierto pasadas las 9:00 horas, generando molestia entre votantes como doña Victoria, quien expresó:

“Yo vengo temprano porque trabajo, pero mire, no han abierto… y como yo, mucha gente no se puede quedar esperando; si a las 9 no están listas, pues ya no podré votar, así no se puede”.

Su testimonio refleja la frustración de quienes intentaron cumplir con su deber cívico, pero se encontraron con una organización deficiente; además de los retrasos, otro factor que marcó la jornada fue el desconocimiento generalizado sobre los perfiles en contienda.

“La verdad, no sabemos ni quiénes son los candidatos, nadie nos informó, no nos dieron ese famoso acordeón que dicen que ayuda a saber por quién votar”, expresó.

Esta situación se repite entre personas que, aunque con intención de participar, lo hacen sin la información mínima necesaria para emitir un voto consciente.

En total, el Instituto Electoral de Tamaulipas proyectó la instalación de dos mil 467 casillas seccionales: 985 de Rango 1, más de 100 mil electores; mil 478 de Rango 2, entre mil y 2 mil 250 electores; y ocho casillas especiales.

La reducción, sumada a la desinformación y los retrasos, pone en entredicho la eficacia del proceso y amenaza con traducirse en una baja participación ciudadana.

