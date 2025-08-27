Cerrar X
Inicia_gestion_para_carril_SENTRI_en_puente_internacional_048d4b04ff
Tamaulipas

Inicia gestión para carril SENTRI en puente internacional

El regidor Benito Sáenz, informó que ya se iniciaron las gestiones para establecer un acercamiento con las instancias que pueden intervenir en la problemática

  • 27
  • Agosto
    2025

Luego de la publicación en este medio informativo sobre la solicitud de los usuarios del carril SENTRI en el puente internacional Reynosa-Hidalgo para la apertura de un nuevo carril y la ampliación de horarios de operación con el fin de dar mayor fluidez, el cabildo de Reynosa comenzó a tomar cartas en el asunto.

El regidor encargado de la comisión de transporte, Benito Sáenz Barella, informó que ya se iniciaron las gestiones para establecer un acercamiento con las instancias que pueden intervenir en la problemática, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Reconoció que uno de los principales conflictos se deriva del operativo de seguridad que la Guardia Nacional mantiene en el cruce, lo que retrasa el flujo de vehículos.

“Ya iniciamos las gestiones para tener el acercamiento con el encargado de Sedena para ver de qué manera podemos ayudar, si no es haciéndoles un carril extrema, cuando menos es dándoles algún distintivo para que la revisión sea un poco más ligera en los aspectos de el cruce para los que son estudiantes”, señaló el edil.

gestiones para agilizar carril SENTRI en puente internacional

Sáenz Barella agregó que la propuesta ya fue planteada al alcalde, quien subrayó que la decisión final depende de la Sedena. Sin embargo, aseguró que el Ayuntamiento está en la disposición de coadyuvar con todos sus recursos para implementar un operativo que permita aligerar el paso, particularmente para los padres de familia y los alumnos que utilizan diariamente el cruce.

Entre las alternativas que se han considerado, detalló el regidor, se encuentra la entrega de distintivos o mecanismos que faciliten el tránsito a ciertos sectores, así como la colaboración de las autoridades municipales en operativos que contribuyan a agilizar la carga vehicular.

Se espera que en los próximos días otras instancias se pronuncien sobre el tema, con el fin de coordinar esfuerzos que permitan mejorar la movilidad y reducir los tiempos de espera en este puente internacional, considerado uno de los más transitados de la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Asesinan_a_mujer_en_Sinaloa_reportan_que_es_integrante_de_Los_Toys_77e41051a3
Asesinan a mujer en Sinaloa; era integrante de 'Los Toys'
5624e87d_533a_4159_a4e4_3066b790f40d_9b0443a539
Homicida en Texas es detenido en puente Juárez-Lincoln
Whats_App_Image_2025_08_26_at_2_13_36_PM_5951e1b7c1
Ampliarán vía del carril SENTRI en puente Reynosa-Hidalgo
publicidad

Últimas Noticias

Oaxaca_exige_a_Shein_retirar_prendas_con_disenos_istmenos_8e163279dc
Oaxaca exige a Shein retirar prendas con diseños istmeños
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
Pide_Estado_paciencia_por_construccion_de_nuevas_lineas_del_metro_c2de3a92d0
Presentan líneas 4 y 6 del Metro un avance del 59%
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×