Inician rehabilitación de red de agua en Ciudad Victoria

El Gobierno de Ciudad Victoria arrancó la rehabilitación de 2.6 kilómetros de la red de agua potable en la colonia Vamos Tamaulipas

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El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de 2 mil 600 metros lineales de la red de agua potable en la colonia Vamos Tamaulipas, una obra que busca mejorar el suministro del servicio para habitantes del sector norte de la ciudad.

El arranque de los trabajos se realizó en la calle Integración Familiar, donde el presidente municipal destacó que, aunque se trata de una obra que no será visible una vez concluida, tendrá un impacto directo en la calidad del servicio que reciben miles de familias.

Beneficiará a más de 11 mil habitantes

De acuerdo con el Gobierno municipal, la rehabilitación permitirá mejorar la presión y confiabilidad del suministro de agua potable para aproximadamente 11 mil 320 habitantes de la colonia Vamos Tamaulipas.

Las autoridades señalaron que esta obra busca atender de manera definitiva los problemas de abastecimiento que enfrenta este sector, debido a que se encuentra en una de las zonas más altas de la ciudad.

Forma parte del fortalecimiento de la infraestructura hidráulica

Los trabajos de rehabilitación abarcarán las calles Integración Familiar, Progreso, Estudiosidad, Firmeza, José María Vargas y Homar Zamorano, como parte del fortalecimiento de la infraestructura hidráulica del municipio.

El alcalde Eduardo Gattás Báez indicó que esta intervención será complementada el próximo año con la construcción de la segunda línea del acueducto, proyecto impulsado por el Gobierno de Tamaulipas encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al inicio de la obra asistieron integrantes del Cabildo y colaboradores de la administración municipal.