Intensifican redadas migratorias en Valle de Texas

Las redadas migratorias implementadas por autoridades de seguridad nacional y agentes de la Patrulla Fronteriza en el Valle de Texas han comenzado a intensificarse, generando preocupación a lo largo de la frontera, especialmente en Reynosa, ciudad que mantiene un flujo constante de personas en contexto de movilidad.

Ante este escenario, el presidente municipal Carlos Víctor Peña Ortiz confirmó que ha sostenido comunicación constante con los alcaldes de Hidalgo, Pharr, Mission y McAllen, con el objetivo de mantenerse informado sobre el desarrollo de estas acciones y sus posibles implicaciones para los migrantes.

Durante dichas conversaciones, explicó, se ha reafirmado que las policías locales no están participando activamente en estas redadas.

“En su mayoría ellos no están de acuerdo con esto y no están participando en este tipo de redada, pero hay que estar muy vigilantes de todo lo que está pasando, hay que estar vigilantes también de que no haya violación de derechos humanos, de que tampoco se viole el estado de derecho en aquel país”, señaló el alcalde.

Peña Ortiz subrayó que, como municipio fronterizo, Reynosa se encuentra en coordinación permanente con instancias federales y estatales para ofrecer atención humanitaria en caso de que el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos provoque un aumento en los retornos.

“Por cualquier cosa nosotros aquí en Reynosa estamos siempre preparados para recibirlos. Reynosa es una de las ciudades que los abraza y los recibe de la mejor manera para que ellos puedan aquí asentarse ante cualquier situación que ellos puedan vivir en el lado americano”, aseguró.

El alcalde también hizo énfasis en la aportación que los migrantes, particularmente los mexicanos, han hecho al desarrollo económico del país vecino, y destacó que este contexto podría representar una oportunidad para impulsar el crecimiento local.

“Nuestros paisanos son personas que están acostumbradas a aprender, que están acostumbrados a luchar, que están acostumbrados a arriesgarse, por eso emigraron al lado americano muchos de ellos. Entonces, que regresen aquí y estoy seguro que sería una gran aportación tanto social como económicamente para municipios como Reynosa”, concluyó.

Las autoridades locales se mantienen en alerta ante cualquier escenario que derive de las medidas implementadas en Texas, al tiempo que se preparan para ofrecer alternativas de empleo y bienestar a quienes opten por establecerse del lado mexicano.

