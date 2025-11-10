Investigan posible avistamiento de cocodrilo en 'La Playita'

La presunta presencia de un cocodrilo en la zona recreativa conocida como La Playita ha generado inquietud entre los habitantes de Reynosa, luego de que un usuario de redes sociales publicara fotografías en las que se observa parcialmente la figura de un reptil acuático.

Las imágenes fueron difundidas a través de la página de Facebook Ventas Calle 20, acompañadas únicamente del mensaje: “Cocodrilo en La Playita”. Según el propio usuario, las fotografías habrían sido tomadas en Reynosa, lo que ha llevado a las autoridades locales a iniciar un proceso de verificación para confirmar su autenticidad.

En las imágenes se aprecia la parte superior del animal —presumiblemente un caimán o cocodrilo—, mostrando el cráneo, los orificios nasales y parte del cuerpo escamoso bajo el agua. De confirmarse, podría tratarse del cocodrilo mexicano (Crocodylus moreletii), una especie que habita en regiones del Golfo de México, incluyendo Tamaulipas, y que alcanza hasta tres metros de longitud.

Cabe recordar que hace más de una década, Protección Civil y Bomberos de Reynosa instaló señalamientos a lo largo del río Bravo, desde el ejido Las Calabazas hasta el puente internacional Hidalgo, alertando sobre la posible presencia de cocodrilos. Sin embargo, en aquel entonces no se logró comprobar oficialmente la existencia de ejemplares en la zona.

Ante la reciente publicación, autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar introducirse al agua en La Playita hasta descartar completamente el riesgo.

Asimismo, hicieron un llamado a que cualquier avistamiento de reptiles de este tipo sea reportado de inmediato a las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas necesarias y se garantice la seguridad de los visitantes.

