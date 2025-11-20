Irving Barrios destaca crecimiento de Fiscalía y su compromiso

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, aclaró que su labor no es solo una propuesta, sino un compromiso basado en la convicción de que, durante sus siete años al frente de la fiscalía y dos años en la Procuraduría General, se han logrado avances significativos en los programas y planes de trabajo actuales, alineados con los de la Federación.

Resaltó los avances de la Fiscalía desde 2018, incluyendo un incremento del 34% en la plantilla de la Policía de Investigación, 43% en Agentes de Ministerio Público y un notable 103% en Peritos, lo que refuerza la capacidad de respuesta para garantizar una procuración de justicia más eficiente.

Barrios Mojica destacó que se ha transformado la procuración de justicia en Tamaulipas, posicionándose en áreas clave como un referente nacional.

“Es un trabajo que se necesita día a día, una lucha”, enfatizó, confiando en que el plan de trabajo implementado hace siete años ha mostrado resultados positivos, insistió en que esta estrategia se complementa con la ruta marcada en la estrategia nacional de seguridad.

Uno de los ejes rectores de su gestión ha sido el fortalecimiento del capital humano a través de la capacitación. Aunque algunas metas no se han cumplido, el compromiso de continuar fortaleciendo a los ministerios públicos y peritos se mantiene firme.

Barrios Mojica resaltó que la estrategia nacional de seguridad pública, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gabinete de seguridad, coincide con este enfoque.

Comentarios