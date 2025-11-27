Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_27_at_5_20_20_PM_0f9122bd47
Tamaulipas

ITIFE destina $750 mil pesos para atender carencias en primaria

La inversión atenderá carencias de la primaria Herminio Guzmán Castillo, tras años con fallas eléctricas, falta de mobiliario y necesidades estructurales

  • 27
  • Noviembre
    2025

El director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, anunció una inversión histórica de 750 mil pesos, exclusivamente para la Primaria "Profr. Herminio Guzmán Castillo", ubicada en la Colonia Álvaro Obregón de Ciudad Victoria, plantel que presenta una serie de carencias como falta de energía eléctrica, mobiliario y problemas estructurales. 

Durante una reciente visita de supervisión, se identificaron factores adicionales que elevarán el monto total de la inversión a más de 1 millón 300,000 pesos solo para este plantel enclavado en las faldas de la sierra madre oriental en la capital del estado. 

El funcionario estatal, quien arrobó acompañado de los ingenieros de obra, destacó que, al cierre de 2025, el gobierno del Estado habrá realizado una inversión global en infraestructura educativa de más de 500 millones de pesos, beneficiando a 110 planteles en aspectos eléctricos, la construcción de más de 70 nuevas aulas, laboratorios de cómputo, servicios sanitarios y áreas administrativas. 

“Esto permitirá que más de 250 planteles educativos en los 43 municipios de la entidad se vean beneficiados al cierre del 2025”, explicó. 

El director de la Primaria, Marco Antonio Balderas Vázquez, quien estuvo acompañado de las y los integrantes de la sociedad de padres de familia, agradecieron al ITIFE,  la disposición y los recursos destinados para mejorar las condiciones de infraestructura, después de casi dos años de enfrentar la falta de energía eléctrica en el 40% del plantel. 

Entre los aspectos adicionales a trabajar se encuentran la construcción de una bodega, barandales y espacios exclusivos para personas con alguna discapacidad, además de mejorar el mobiliario en los salones de clase. 

La mejora de la infraestructura educativa es una prioridad para el gobierno estatal, garantizando un entorno adecuado para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.


