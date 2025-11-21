Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T134220_800_98b8e55138
Tamaulipas

Joven muere ahogado tras no regresar a la orilla de playa Bagdad

Elementos de Protección Civil y personal de la Secretaría de Marina acudieron al lugar solo para confirmar que ya no contaba con signos vitales

  • 21
  • Noviembre
    2025

Durante la madrugada de este viernes en la Playa Bagdad un joven de 25 años perdió la vida por ahogamiento luego de ingresar al mar mientras se encontraba acompañado de un grupo de amigos.

De acuerdo con el reporte preliminar, seis jóvenes arribaron al balneario durante la madrugada; sin embargo, dos de ellos se retiraron antes de que ocurriera el incidente. Más tarde, uno de los cuatro que permanecían en el sitio decidió entrar al mar y no logró regresar a la orilla.

5cefa71f-f0d6-401d-97e7-7f8a18931077.jpg

Ante el llamado de emergencia, elementos de Protección Civil y personal de la Secretaría de Marina acudieron al lugar. A su llegada, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Testigos y locatarios comentaron de manera anónima que la marea se encontraba fuerte al momento del incidente. Algunos señalaron también que la respuesta de los cuerpos de rescate pudo haber sido lenta, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

5b41664a-62ec-4664-8c54-39eb48d67017.jpg

El cuerpo del joven, cuya identidad no ha sido divulgada, permanece en el área en espera de ser trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Sus amigos se encuentran en el sitio, a la espera de que se realicen los procedimientos correspondientes.

Las autoridades mantienen el llamado a los visitantes para evitar ingresar al mar en horarios nocturnos o cuando las condiciones del oleaje representen riesgo.


Etiquetas:
