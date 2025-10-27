Jóvenes de Allende aparecen con vida tras días de secuestro

Los tres jóvenes originarios del municipio de Allende, Nuevo León, que habían sido reportados como desaparecidos en Reynosa, fueron localizados con vida después de varios días de no tener contactos con sus familiares.

Sin embargo, su caso sigue empañado por incógnitas, pues ellos refieren haber sido revisados en un retén que aparentemente sería de la FGR, en el punto conocido como “La Vaquita”, en el kilómetro 30 de la carretera entre Reynosa y Monterrey, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, donde habrían sido extorsionados y luego entregados a criminales.

Este punto sigue sin aclararse y no se sabe qué autoridad los detuvo, o si se trataba de un retén “falso”.

Las víctimas fueron identificadas como Britany Paola Esquivel Oyervides, de 24 años; Iván Alejandro Oyervides Ayala, de 29; y José Luis Garza Guerra, de 27. Todos presentaban golpes visibles en el rostro y el cuerpo, lo que hace presumir que estuvieron privados de su libertad desde el pasado sábado, día en que se perdió comunicación con ellos.

De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes lograron pedir auxilio en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, donde un familiar acudió para auxiliarlos y trasladarlos de regreso a sus domicilios en Allende, Nuevo León.

Fue alrededor de las nueve de la mañana cuando llegaron a sus viviendas, siendo recibidos por sus familiares.

De acuerdo con declaraciones de los jóvenes, en un video que circuló en redes sociales señalaron que cuando regresaban de Reynosa y se dirigían a Nuevo León fueron detenidos en un supuesto retén, aparentemente de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicado en un punto conocido como La Vaquita, donde les exigieron dinero, y luego fueron entregados a un grupo de personas desconocidas, en donde los mantuvieron en cautiverio por varios días.

Señala Gerardo Escamilla que desapariciones ocurren en Reynosa

Tras el reporte de que la desaparición de tres personas había sido en un ejido de Nuevo León, el Secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla, aseguró que el reporte de desaparición y el hallazgo de estos fue en Reynosa.

Este domingo se dio a conocer que presuntamente habían sido detenidos en un retén dentro de Nuevo León, pero la detención fue por personal que decía pertenecer a la Fiscalía de Reynosa, lo cual Escamilla desmintió.

“Quiero aclarar que la información que salió no es correcta; la carretera a Reynosa no ha tenido este tipo de delitos, suceden en el estado vecino (Tamaulipas) y ya estamos en coordinación con las autoridades estatales de por allá para compartirnos información y priorizarlo".

“Nosotros seguiremos reforzando; en unos días más se va a reforzar la división caminos y vamos a tener más presencia permanente y notoria, tanto terrestre como aérea, y vamos a poder tener esa certeza que la ciudadanía espera de nosotros, pero desafortunadamente es en Reynosa donde han sucedido los eventos”, dijo Gerardo Escamilla.

El Secretario también agregó que ya están trabajando en coordinación con Tamaulipas para poder dar con los responsables de este secuestro.

“Es un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, estamos trabajando con ellos para dar con los responsables, entonces es un evento que no pudiéramos decir que ellos son los responsables".

“Es un grupo criminal que opera tanto en Tamaulipas como en Coahuila y Nuevo León, así que tenemos que combatirlo entre todos”, agregó el secretario.

Fue el pasado sábado que dos hombres y una mujer originarios de Allende, Nuevo León, fueron reportados como desaparecidos, luego de visitar el municipio.

