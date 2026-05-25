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Tamaulipas

Jubilados y pensionados claman que no se recorten las pensiones

Con pancartas en mano se podía leer “Ley asesina” a la reciente reforma constitucional para modificar los artículos que establecen tope máximo a las pensiones.

  • 25
  • Mayo
    2026

Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos volvieron a alzar la voz para que se respeten sus años de trabajo y los montos de prestaciones.

A las 9 de mañana sobre la Calzada Reforma en la Ciudad de México los integrantes de 9 contingentes de toda la república marcharon para ser escuchados por la presidencia nacional.

Más de 2,800 personas tomaron parte en esta acción, donde el reproche por el recorte a las pensiones por más de 30 años de servicio se hizo más que evidente, alegando que “no son pensiones doradas” como lo hacen creer algunos políticos.

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Carlos Martínez vocero de los jubilados de la CFE Tamaulipas dejó en claro que este proceso por proteger las pensiones ha sido desgastante.

Con pancartas en mano donde se podía leer “Ley asesina” a la reciente reforma constitucional en México para modificar los artículos 123 y 127 que establecen tope máximo a las pensiones solicitaron un paso atrás.

“Trabajamos años, décadas, al entrar esta reducción pues desgraciadamente todos estamos en una posición incómoda y esto nos pega en salud, en atención médica, en el ramo psicológico y nos pega”, dijo.

Manifestó que en promedio son alrededor de 93 mil jubilados a nivel nacional y 3 mil que en Tamaulipas pudieran sufrir esta afectación en las pensiones.

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