Juventud de Reynosa se une a la 'Marcha Nacional'

Respondiendo a la convocatoria nacional que se hizo durante esta semana, población de la llamada "generación Z" se presentó de manera pacífica frente a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, para manifestarse para pedir paz en el país.

Desde temprana hora, personas de todas las edades comenzaron a unirse a la protesta, señalando que "el miedo ya no existe" y exigieron que se mejore la seguridad en todo el municipio.

En este contexto, Magdalena Anaya Martínez reafirmó su motivación para asistir:

“Estoy aquí porque estoy cansada de la violencia que se vive en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, creo que es la ciudad más violenta a nivel nacional, que no tengas miedo, es el momento de levantar la voz, es el momento de que el pueblo de México sea escuchado".

Diana Leticia Silva Núñez también participó, señalando la urgencia de actuar:

“Yo pienso que no debemos de esperar a que nos toque, también tenemos que ser empáticos con el dolor ajeno, lo que se está viviendo en todo el país ya es demasiado”.

Los participantes manifestaron que el éxito de la movilización no se mide por la cantidad de presentes, sino en cómo mueve el pensamiento de más personas.

De acuerdo con los manifestantes, la generación Z ya se encuentra activa y exige que se tomen acciones para alcanzar el México que todos merecen.

Alejandro, integrante de la generación Z, concluyó:

“Es solo el inicio, esto va a dar para más. Los jóvenes necesitamos construir el futuro, esto no es una moda, esto no es pasajero, esto es México”.

Contrario a lo que ocurrió en la Ciudad de México, donde se registraron hechos violentos que dejaron personas lesionadas, en Reynosa no hubo complicaciones y todo se realizó en paz.

