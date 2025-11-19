Cerrar X
Tamaulipas

La UTA crean app para el aprendizaje de niños con autismo

Dos estudiantes de la UTA crearon “Cedonia”, app con IA que personaliza el aprendizaje para niñas y niños con autismo y ya genera interés en otros países

  • 19
  • Noviembre
    2025

Dos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTA) desarrollaron una aplicación innovadora para apoyar a niñas y niños con autismo en el proceso de aprendizaje, herramienta que ya comenzó a llamar la atención a nivel internacional. 

El proyecto obtuvo el primer lugar en la Feria Internacional Científica y Tecnológica, realizada recientemente en Asunción, Paraguay. Luis Jerónimo Lara Morena, alumno de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, y su compañero José Centeno Rodríguez Ahumada, asesor del equipo, explicaron que la aplicación, llamada “Cedonia”, utiliza inteligencia artificial para adaptar el marco básico curricular y las actividades escolares a las necesidades específicas de menores con autismo, principalmente en grados 1 y 2.

Cedonia funciona como una herramienta de apoyo para docentes de sexto de primaria, quienes ingresan a la plataforma el diagnóstico y habilidades del estudiante. A partir de esa información, la aplicación personaliza actividades en las cuatro áreas de desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana, permitiendo que cada niño aprenda a su propio ritmo. 

El sistema, además, integra comunicación con terapeutas y padres de familia en lenguaje natural, facilitando el seguimiento y la adaptación conjunta.

Con tres meses de trabajo, el proyecto se encuentra en fase piloto y se prueba actualmente en la primaria Independencia de México, ubicada en la colonia Niños Héroes de Tampico; la aplicación ya puede consultarse en la Play Store para conocer su funcionamiento.

El desarrollo ha despertado interés en instituciones educativas de Paraguay, que buscan replicar el modelo en su país; los jóvenes destacaron el orgullo de representar a México y Tamaulipas con un proyecto que, aseguran, “tiene el potencial de transformar el aprendizaje inclusivo en las aulas”.

La UTA reconoció el logro de sus estudiantes, quienes demostraron que la tecnología y la innovación pueden convertirse en herramientas esenciales para garantizar que niñas y niños con autismo reciban una educación adaptada y efectiva.


