Laguna de Oxidación en Santa Engracia: un refugio para aves

La laguna de oxidación en Santa Engracia es un humedal artificial que ha demostrado ser un refugio importante para aves migratorias y una opción efectiva para evitar la contaminación ambiental.

Aunque para muchos habitantes de las regiones donde se ubican las lagunas de oxidación no representa una buena opción para el riego de cultivos, dado el origen de las aguas residuales, este líquido es apto para el uso agrícola.

Ubicada en el municipio de Hidalgo, en el ejido Guillermo Zúñiga, esta laguna es un ejemplo de cómo la infraestructura de tratamiento de agua puede ser diseñada para beneficiar tanto al medio ambiente como a la biodiversidad local.

Beneficios ambientales

•⁠ ⁠Hábitat para aves migratorias: La laguna de oxidación en Santa Engracia es un hábitat importante para aves migratorias, que encuentran refugio y alimento en este humedal artificial.

•⁠ Tratamiento de agua: La laguna de oxidación es diseñada para tratar aguas residuales y reducir la contaminación ambiental, lo que beneficia a la calidad del agua y al ecosistema local.

Una laguna de oxidación es un estanque poco profundo para el tratamiento de aguas residuales mediante procesos biológicos, físicos y químicos, utilizando la acción de microorganismos como bacterias y algas para descomponer la materia orgánica y eliminar patógenos.

Su objetivo principal es estabilizar las aguas residuales, reduciendo contaminantes antes de su descarga o reúso, y es una opción de bajo costo y mantenimiento para zonas rurales y pequeñas comunidades.

•⁠ ⁠Biodiversidad: La laguna de oxidación en Santa Engracia es un ejemplo de cómo la infraestructura de tratamiento de agua puede ser diseñada para promover la biodiversidad y proteger el medio ambiente.

•⁠ Riego de cítricos: Las aguas tratadas en la laguna de oxidación pueden ser utilizadas para el riego de cítricos, que son abundantes en la región.

La descomposición de la materia orgánica por bacterias y la exposición a la luz solar pueden hacer que el agua sea apta para el riego.

•⁠ ⁠Generación de oxígeno: Las algas que crecen en los alrededores de la laguna pueden generar oxígeno a través de la fotosíntesis, lo que puede beneficiar a la calidad del agua y al ecosistema local.

Importancia de la conservación

•⁠ Protección de aves migratorias: La conservación de la laguna de oxidación en Santa Engracia es importante para proteger a las aves migratorias que dependen de este hábitat para sobrevivir.

•⁠ ⁠Manejo sostenible: El manejo sostenible de la laguna de oxidación es crucial para mantener su función como refugio para aves migratorias y como infraestructura de tratamiento de agua.