Lanzan advertencia por nuevo muro acuático en el río Bravo

El Gobierno de Estados Unidos informó sobre la colocación de barreras flotantes en el río Bravo como parte de sus acciones para frenar el cruce irregular hacia su territorio, una medida que, de acuerdo con su Embajada en México, complementa el muro fronterizo terrestre.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la representación diplomática alertó que el río, que sirve como frontera natural entre México y Texas, ahora cuenta con boyas de gran tamaño y vigilancia permanente, advirtiendo que cualquier intento de cruce por esta vía será interceptado.

La publicación incluye un video donde se observa la extensión de las barreras a lo largo del cauce, acompañado de un mensaje que enfatiza que toda la frontera sur estadounidense se encuentra reforzada, incluso fuera de los cruces oficiales. En el mismo, se insta a las personas migrantes a desistir del intento y regresar a sus países de origen para evitar poner en riesgo su vida.

La Embajada reiteró que quienes intenten cruzar de manera irregular serán detenidos y deportados, reforzando su postura con el lema “Ni lo intentes”.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este sistema de contención acuática forma parte del plan impulsado por el presidente Donald Trump, financiado con recursos federales contemplados en su reciente iniciativa legislativa, y busca también combatir el tráfico de drogas.

No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han manifestado su rechazo a esta estrategia, al considerar que las barreras representan un riesgo grave para la integridad física de quienes intenten cruzar el río, calificándolas como una posible trampa mortal.

