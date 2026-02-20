Podcast
Tamaulipas

Liberan a camillero acusado de abuso sexual en autobús Transpais

Un camillero detenido por presunto abuso sexual contra una pasajera en un autobús fue liberado tras audiencia de más de 10 horas

Un camillero acusado de realizar conductas sexuales contra una joven pasajera en un autobús de Transpais fue liberado tras una audiencia de imputación que se extendió por más de diez horas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La resolución fue dictada por la jueza de control Maribel Garrido, quien determinó que el imputado enfrentará el proceso en libertad mientras se define su vinculación.

Como medidas cautelares, el acusado deberá firmar periódicamente ante la autoridad y tiene prohibido acercarse a la víctima, pese a que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.

Detención ocurrió durante el trayecto

De acuerdo con el reporte, el hombre, que trabaja como camillero en un hospital de la zona centro, fue detenido en flagrancia el martes luego de que la joven denunciara que, durante el viaje Victoria-Monterrey, el sujeto realizó conductas sexuales en su contra.

Los hechos habrían ocurrido antes de que la unidad saliera de la ciudad. Según la investigación, el pasajero utilizó un cojín que llevaba en las piernas, objeto que quedó asegurado como evidencia.

Tras el señalamiento, el conductor dirigió el autobús a la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde agentes ministeriales realizaron la detención.

Por su parte, la defensa y la Fiscalía continuarán con la presentación de datos de prueba en los próximos días. Será el 23 de febrero cuando la autoridad judicial determine si el imputado es vinculado a proceso.

 


