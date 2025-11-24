Cerrar X
Tamaulipas

Llama secretario General de Gobierno al diálogo con manifestantes

Héctor Villegas González reiteró el compromiso del gobierno de Tamaulipas de seguir fortaleciendo el diálogo y la suma de esfuerzos entre sociedad y autoridad

  • 24
  • Noviembre
    2025

El secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, llamó al diálogo a los manifestantes que se encuentran en protesta, esperando que las manifestaciones sean pacíficas. 

"Este gobierno siempre ha generado la libertad de expresión para todas y para todos, siempre esperamos que sean con el debido respeto a terceras personas", expresó.

Entrevistado previo a la tradicional ceremonia de honores de los lunes, Villegas González señaló que no tienen noticias de algún punto en particular para las manifestaciones, solo indicó que prevé sean en puentes internacionales aunque dijo desconocer si se realizarían en algunos municipios. 

“Desde Palacio de Gobierno y en las distintas secretarías, se ha mantenido una postura de escuchar y un diálogo permanente. Siempre hemos hecho el diálogo desde un principio, saben que desde el gobierno del estado las puertas están abiertas". 

Dijo que se tiene conocimiento de que los manifestantes son transportistas y productores, y la Secretaría de Desarrollo Rural ha estado en contacto con ellos, invitándolos a seguir dialogando.

"Ayer se dieron a conocer todos los apoyos que el gobierno federal y estatal les han brindado", mencionó.

En cuanto al tema de transporte, se ha trabajado de manera coordinada en cada uno de los cuatro aspectos que ha destacado la presidenta de la república. 

En las mesas de construcción de paz de Tamaulipas, encabezadas por el gobernador, se sigue trabajando con las diferentes cámaras y se ha visto un avance positivo.

"No tenemos información de posibles pérdidas económicas en caso de presentarse bloqueos, pero seguimos trabajando y los seguimos invitando a dialogar". 

El secretario General de Gobierno reiteró el compromiso del gobierno de Tamaulipas de seguir fortaleciendo el diálogo y la suma de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno.


