Tamaulipas

Llega la Estructura de la Virgen de Guadalupe a El Chorrito

El diseño de la estructura de 30 metros de altura, es una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, con un manto azul y una corona de estrellas

  • 01
  • Noviembre
    2025

La estructura de la Virgen María de Guadalupe en El Chorrito, ubicada en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, es un proyecto que consolidará a este lugar como el principal centro religioso y turístico de la región noreste de México y el valle de Texas.

Programada para su inauguración el 12 de diciembre, cuando se celebra su aparición en la Ciudad de México, esta obra sin duda será el nuevo icono de devoción del turismo religioso. 

El diseño de la estructura de 30 metros de altura, es una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, con un manto azul y una corona de estrellas hecha de acero, lo que la convertirá en la más grande de México y pesará aproximadamente 1,500 toneladas.

Los trabajos fueron realizados en la capital del estado en el parque industrial por la reconocida escultora tamaulipeca  Elizabeth Pesquera Caballero, quien comenta su experiencia previa a la asignación de la obra. 

“Hace poco tiempo pasaba por momentos difíciles; enviudé, luego fui sometida a una cirugía y tenía problemas para volver a caminar. Recé con mucha fe a la virgen María, el dolor disminuyó  y al día siguiente recibí una llamada para hacerme cargo del proyecto. Para mí fue un milagro”, declaró la escultora.

Beneficios Turísticos y Religiosos

  • Atracción Turística: La estructura se convertirá en un importante atractivo turístico, atrayendo a miles de visitantes cada año.
  • Centro Religioso: La estructura será un importante centro religioso, donde los fieles podrán venir a rezar y rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe.
  • Promoción de la Fe: La estructura promoverá la fe y la devoción a la Virgen de Guadalupe, fortaleciendo la identidad cultural y religiosa de la región.
  • Beneficios Económicos: La estructura generará beneficios económicos para la región, creando empleos y estimulando el crecimiento económico.
  • Unión de la Comunidad: La estructura unirá a la comunidad, creando un sentido de pertenencia y orgullo.

 


