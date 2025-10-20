Localizan cuatro cráneos en fosas clandestinas de Reynosa

Miembros del colectivo "Amor por los desaparecidos en Tamaulipas" descubrieron diversos restos óseos al sur de Reynosa.

Una denuncia de búsqueda activa llevó a las rastreadoras hasta un terreno despoblado para realizar el hallazgo. Al menos cuatro cráneos fueron descubiertos con diversas prendas de ropa y objetos personales.

Integrantes del colectivo reiteraron la importancia de que los familiares de personas desaparecidas proporcionen sus perfiles genéticos, con el fin de que se faciliten los procesos de identificación.

Elementos de la Guardia Estatal, así como peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para realizar el protocolo de levantamiento y análisis correspondiente.

