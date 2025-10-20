Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T112732_411_bc87a1621a
Tamaulipas

Localizan cuatro cráneos en fosas clandestinas de Reynosa

Miembros del colectivo de búsqueda también encontraron diversas prendas de ropa y objetos personas entre los restos humanos

  • 20
  • Octubre
    2025

Miembros del colectivo "Amor por los desaparecidos en Tamaulipas" descubrieron diversos restos óseos al sur de Reynosa.

Una denuncia de búsqueda activa llevó a las rastreadoras hasta un terreno despoblado para realizar el hallazgo. Al menos cuatro cráneos fueron descubiertos con diversas prendas de ropa y objetos personales.

Integrantes del colectivo reiteraron la importancia de que los familiares de personas desaparecidas proporcionen sus perfiles genéticos, con el fin de que se faciliten los procesos de identificación.

Elementos de la Guardia Estatal, así como peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para realizar el protocolo de levantamiento y análisis correspondiente.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fuga_drenaje_victoria_cb9ee642bd
Reportan fuga de drenaje en la clínica del IMSS en Cd. Victoria
0a76e4df_0d3f_4f0c_9164_d8b5e10b4314_abaa334fff
Cruz Roja Reynosa invita a brigada médica en salud visual
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T151959_926_24a7028fe7
Reanudan clases al sur del estado tras recientes lluvias
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T100913_776_55ed9ccfea
Proyectarán concierto de Juan Gabriel en el Zócalo
fuga_drenaje_victoria_cb9ee642bd
Reportan fuga de drenaje en la clínica del IMSS en Cd. Victoria
expresidente_francia_cinco_anos_44797c279c
Ingresa a prisión el expresidente francés, Nicolás Sarkozy
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×