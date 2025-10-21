'Los Guerreros': escuela de fútbol para jóvenes con discapacidad

El entrenador, Carlos Rodríguez, dirige la primera escuela de futbol soccer para jóvenes con discapacidad intelectual en Nuevo Laredo.

Hace poco más de 1 mes inició con un alumno, y ahora tiene 15, de 18 a 32 años de edad, que quieren aprender y practicar este deporte, pero en ninguna academia los aceptaban por su condición.

“Todo surgió gracias a la mamá de Elian, la señora Mary. A su otro hijo, Alexis, lo entrené hace aproximadamente 10 años y de ahí surgió la idea de ella de qué me parecía entrenar a los muchachos con capacidades diferentes a los demás, y accedí.

“Agradecerle a la señora por esta nueva experiencia que es muy grata de mi parte. Agradecerles a ellos por la confianza de cada uno de los papás y mamás, porque tenemos niños con autismo, con síndrome de down, con parálisis”, expresó.

El profe Carlos, como le dicen sus alumnos, ha estudiado esta disciplina en España y ha trabajado en equipos profesionales en México, pero al regresar a Nuevo Laredo, su ciudad natal, fue contactado por la madre de familia que le contó la situación de los jóvenes.

El equipo ya está conformado, y tiene un nombre muy adecuado para sus integrantes. Los Guerreros.

El entrenador cuenta con el apoyo de Brandon Lara, profesor que me auxilia en los entrenamientos, y Gilberto Vela, encargado de acomodar los entrenamientos en las diferentes canchas que hay en la ciudad.

Los Guerreros entrenan los lunes y sábados, durante 1 hora aproximadamente.

Sus estudiantes están muy entusiasmados y felices de, finalmente, pertenecer a un equipo de futbol, y aprender más sobre este deporte que los apasiona, al igual que a muchos mexicanos.

Esteban y Osvaldo Fortuna les dieron la oportunidad de integrarse a la Semana Deportiva, que es normalmente para escuelas básicas, pero también se integró la escuela del profe Carlos.

Acostumbrado a otro tipo de jugadores, el entrenador ha aprendido junto con sus alumnos en esta etapa, pero sobre todo, le dejan cada día muchas satisfacciones.

“Es algo complejo porque los muchachos ocupan más coordinación, motricidad gruesa, motricidad fina, y en lo que nos enfocamos cuando recién empezamos con ellos, les costaba un poco la coordinación.

“Conforme fue avanzando los días, las semanas, han mostrado mucha mejoría y hasta resistencia física un poco, que no nos hemos enfocado en eso absolutamente para nada”.

María Eugenia Ríos de Fonseca, madre de familia un joven de 24 años de edad con síndrome de down, fue quien le pidió al maestro entrenar a su hijo, porque ya había tocado muchas puertas sin respuesta.

“Aquí no hay (lugar en el futbol) para ellos, y en futbol regular yo preguntaba y me decían ‘vamos a tomarlo en cuenta señora’, y ‘vamos a tomarlo en cuenta’, pero nunca se llevó a cabo.

“Como tengo otro joven, lo llevaba yo a los equipos regulares y ahí yo decía mis propuestas, y me decían que lo iban a pensar y que lo iban a platicar, pero nunca tenía yo una respuesta, eso le estoy hablando hace como cinco años atrás”, explicó.

Ahora que entrena su hijo, lo ve más alegre, se despierta muy temprano para acudir al entrenamiento, porque es su motivación.

“Lo que a mí me motivaba era que él tuviera movilidad, que no tuviera una vida sedentaria, sino hacer alguna actividad para no perder movilidad. Por eso busqué, anduve tocando puertas para que se pudiera hacer, y gracias al profe Carlos que dijo que sí.

