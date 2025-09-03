Cerrar X
Tamaulipas

Mantienen abiertas investigaciones por caso de grupo 'Fugitivo'

Autoridades buscan esclarecer homicidio de integrantes de una agrupación musical registrado en Reynosa al obtener nuevas líneas de investigación

  • 03
  • Septiembre
    2025

Continúan abiertas las investigaciones en torno al caso de desaparición de particulares y posterior homicidio de los integrantes del grupo musical “Fugitivo” en Reynosa. Así lo confirmó el fiscal general de Justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, quien señaló que las personas involucradas permanecen detenidas y que el juez ordenó una etapa de investigación complementaria que ha arrojado nuevos resultados.

Barrios Mojica explicó que han detectado la participación de más personas en la mecánica de los hechos, no directamente en la privación de la libertad ni en el homicidio, sino como colaboradores en acciones secundarias.

“Sabemos que en la mecánica de los hechos participaron algunas personas no directamente en la privación o en los hechos primarios, sino como una especie de auxilio o de colaboración con mover vehículos, los instrumentos. Estamos en la ubicación de estas personas para poder en su momento obtener las órdenes de aprehensión y el caso no quede impune en su totalidad”, declaró.

El fiscal añadió que la etapa de investigación ha revelado nuevas líneas de indagatoria.

“De entrada lo que nos muestra son al menos cuatro personas más que tuvieron que ver algo con eso”, apuntó.

Asimismo, confirmó que la Fiscalía ha mantenido contacto directo con los familiares de las víctimas, tal como lo solicitaron. Derivado de este acercamiento, los restos encontrados en Reynosa fueron enviados a la Fiscalía General de la República, donde serán analizados con tecnología más avanzada y bajo la revisión de expertos especializados.

"Hay que recordar que ese caso de las identificaciones nosotros hicimos un ejercicio, pero también solicitamos que el material genético que estaba en estudio fuera trasladado a las oficinas de servicios periciales de la Fiscalía General de la República en México, para que ellos fueran los que también colaboraran con su expertis y la utilización de sus aparatos técnicos en lo que nosotros ya tenemos, que corroboraran la identidad. Estamos en espera de que nos den este resultado y esperemos y confiamos que será en próximas fechas”, puntualizó el fiscal.

Con estas acciones, la Fiscalía de Tamaulipas busca esclarecer el caso en su totalidad y garantizar que no quede ningún implicado fuera del proceso judicial.


