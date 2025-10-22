María Luján promete cero impunidad y refuerza plan municipalista

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, dijo en conferencia de prensa durante su visita a Tamaulipas que si algún morenista está siendo vinculado al “huachicol fiscal”, primero se deberán presentar las pruebas contundentes y después que la Fiscalía General de la República (FGR) realice las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

“En Morena no hay complicidades y no hay impunidad; si alguien comete un delito, una falta, un acto de corrupción, tiene que abrirse una investigación y después los jueces tienen que resolver, pero tiene que haber pruebas y que la autoridad llegue hasta las últimas consecuencias, tal y como se está haciendo, porque ahí siempre sale, como el caso de quien era el secretario de seguridad en Tabasco, hoy preso, en la cárcel, por una investigación que hizo un gobierno de Morena, que lejos de entrar en una red de complicidad, si ubica elementos y hay pruebas, hay investigación y hay consecuencias”, señaló.

Al ser cuestionada sobre la presunta persecución política de la que acusa que ha sido blanco el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y del amparo otorgado en su momento, Alcalde Luján así se expresó:

“Es un cínico, corrupto, un símbolo de lo que significa el PRIAN; personajes y exgobernadores como él nos ayudan con mucha claridad a identificar lo que representan: el saqueo, el cinismo, la corrupción. Bueno, se sigue tomando videos ahora exiliado desde Estados Unidos, selfis con sus animales de quién sabe cuántos miles de dólares, o sea, se hizo multimillonario a costillas del pueblo de Tamaulipas. ¿Quién lo va a estar persiguiendo? No, lo que no hiciste en nuestro país es impunidad para nadie; si hay elementos de corrupción, de desvío de recursos públicos, de recursos del pueblo de México, tiene que investigarse”, señaló.

En su visita a Ciudad Victoria, Tamaulipas, la líder nacional de Morena aseguró que su partido llegará a los 300 mil afiliados en Tamaulipas antes de que concluya el año, superando la cifra actual de 235 mil militantes registrados, además de resaltar la conformación de comités en cada una de las 71 mil 500 secciones electorales del país.

Así mismo anunció la puesta en marcha del Plan Municipalista, enfocado a cinco servicios básicos de beneficio directo a la ciudadanía, además de la creación de la Escuela Municipalista de Morena.

“Durante el Consejo Nacional de Morena, acordamos dos cosas importantes: el Plan Municipalista, que es fortalecer nuestros gobiernos municipales con identidad, con sentido, también de hermandad entre unos municipios y otros de Morena; gobernamos más de 800 municipios a nivel nacional y por eso de entrada estamos por inaugurar la Escuela Municipalista de Morena, que se va a dedicar a la formación de todos nuestros cuadros de presidentas, presidentes municipales, síndicas, síndicos, regidoras y regidores”, señaló.

Durante la conferencia de prensa estuvieron la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Rangel, el presidente del Consejo Estatal, Rodolfo Pérez, y el diputado local Humberto Prieto, presidente de la Junta de Gobierno del poder legislativo, así como la dirigente estatal del partido, María Guadalupe Gómez Núñez.

