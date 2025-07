Migrantes se autodeportan ante endurecimiento de políticas en EUA

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha provocado un fenómeno creciente en la frontera norte de México: la auto deportación. Cada día, en promedio, 60 personas son repatriadas por la frontera de Reynosa, y un número creciente de ellas decide regresar voluntariamente a sus países de origen al no encontrar condiciones dignas para continuar en el país vecino.

Organizaciones civiles, como el albergue Senda de Vida, han identificado que muchos de estos migrantes no son deportados por el gobierno estadounidense, sino que optan por entregarse voluntariamente a las autoridades migratorias para evitar vivir en la clandestinidad, ante la falta de oportunidades, el alto costo de vida y el temor constante a ser detenidos.

“Son auto deportados, te deportan ellos mismos porque ven la situación. Como el caso de un señor aquí que dice que ya no se puede, en Estados Unidos ya todo está caro, ya no es una meta”, explicó Héctor Silva, director del albergue.

Tal es el caso de José Leonel Navarro, migrante hondureño que vivió 26 años en Estados Unidos y recientemente decidió regresar:

“Ya el sueño americano se terminó. Unos apartamentos que antes costaban 960 ahora cuestan 1400… sólo para pagar renta trabaja uno, ya no alcanza para mandar dinero, ya no”.

Además del encarecimiento de la vida, las redadas masivas y el miedo a ser criminalizados por estar en situación irregular han sido factores clave en la decisión de miles de migrantes.

“Lo que pasa es que algunos americanos están viendo la situación donde las tiendas ya no pueden con sus rentas. Ahora imagínese la situación de las personas ilegales donde ya no pueden”, agregó Silva.

De los 60 deportados diarios, al menos 10 deciden quedarse en la frontera mexicana con la esperanza de que la situación mejore. Sin embargo, tras semanas de espera y frustración, muchos de ellos optan por volver a su país de origen, como Gabriela Zúñiga, migrante de Honduras que actualmente espera el acompañamiento del Instituto Nacional de Migración para regresar de manera segura.

“Ha sido difícil… Creo que si hubiera logrado el sueño si el presidente no hubiera tomado esa decisión. Me están esperando en casa, me dicen que Dios sabe lo que hace”, comentó.

El fenómeno ha modificado incluso las dinámicas en los albergues fronterizos, que ahora gestionan retornos desde el norte hacia el sur del país, ante el creciente número de migrantes que ya no desean continuar en Estados Unidos.

“Ahora cambió totalmente. Donde antes había traslado seguro desde Tapachula hasta esta frontera, ahora es desde la frontera de Tamaulipas hacia la de Tabasco”, señaló Silva.

Finalmente, José Leonel concluyó con un mensaje que retrata el sentimiento generalizado entre los migrantes en esta nueva realidad:

“Casi todos están igual. El sueño americano terminó… Y ahora con la llegada del nuevo presidente... no hay manera, no”.

Comentarios