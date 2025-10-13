Cerrar X
Tamaulipas

Monitorean creciente del Río Pánuco por fuertes lluvias

Autoridades reportaron un flujo de 5,000 metros cúbicos por segundo en el cauce, lo que generó preocupación a nivel local y estatal

  • 13
  • Octubre
    2025

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que están monitoreando el nivel de la creciente del Río Pánuco, luego de que las recientes lluvias registraron  una precipitación de 125 milímetros en la zona conurbada, aunque negó que haya evacuaciones de habitantes por este motivo.

“La cresta se está monitoreando a través de las estaciones hidrométricas en las Adjuntas y sí viene por encima de sus máximos históricos, aunque esperamos que estas condiciones ya no aumenten su captación y que nos permitan no tener problemas en las zonas de Ciudad Madero y Tampico”. 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, se registra un flujo superior a los 5 mil metros cúbicos por segundo, situación que preocupa a las autoridades estatales y municipales. 

En la Estación Las Adjuntas que se localiza donde se unen los ríos que forman la cuenca del río Pánuco,  se rebasó ya la escala crítica medio metro por encima del límite de seguridad.

Se informa que esta carga de agua tardará dos o tres días en llegar a Tampico y Madero y aunque hasta el momento no se ha registrado un desbordamiento, el volumen de agua sigue avanzando hacia la desembocadura, lo cual representa una amenaza para las zonas bajas de Tampico y Madero, donde ya se presentan encharcamientos severos de acuerdo a declaraciones del propio gobernador. 

Desde hace varios días se realizó la movilización de equipos de bombeo para la zona conurbada en apoyo a los ayuntamientos y a la Comisión Nacional del Agua.


