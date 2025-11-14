Morena exige a la Corte actuar contra Cabeza de Vaca

En una conferencia de prensa celebrada este jueves, diputados federales y locales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) anunciaron el inicio de una campaña de recolección de firmas en los 43 municipios del estado, con el objetivo de exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que actúe ante la presunta impunidad del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, acompañado por integrantes del grupo parlamentario de MORENA en el Congreso de Tamaulipas, recordó que durante la LXIV Legislatura se aprobó el desafuero de Cabeza de Vaca. Además, señaló que en la legislatura 64, se logró el desafuero del exgobernador, y ene 2024 emprendieron un juicio para impedir que llegara como diputado federal plurinominal bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

“Me di a la tarea de instalar en mi curul un pequeño módulo para recabar firmas, a una petición dirigida a la ministra Lenia, que es la que tiene conocimiento de ese asunto, para pedirle de la manera respetuosa que hiciera justicia, que fuera sensible a lo que el pueblo tamaulipeco ha expresado y más de 150 diputadas y diputados firmaron esa solicitud”, señaló.

Gutiérrez Luna, se refirió al tema de la guardia personal de policías estatales que tiene asignada Cabeza de Vaca, con cargo al erario del gobierno de Tamaulipas.

“Vamos a trazar una ruta jurídica para que esto se acabe, porque no puede tener una protección un personaje que no vive en México, que es un prófugo de la justicia y porque esos elementos deben de dedicarse a cuidar a la ciudadanía y no a un delincuente, buscaremos una nueva estrategia jurídica”, explicó.

Durante la conferencia de prensa acompañaron al vice coordinador de la cámara de diputados, el diputado Humberto Prieto Herrera Presidente de la Junta de Gobierno el Congreso de Tamaulipas, Guadalupe Gómez Núñez , dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Movimiento de regeneración Nacional (MORENA) en la entidad.

Comentarios