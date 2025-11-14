Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_14_at_1_12_31_AM_91d4cac049
Tamaulipas

Morena exige a la Corte actuar contra Cabeza de Vaca

Diputados de Morena lanzan una campaña estatal de firmas para pedir a la SCJN que actúe contra el exgobernador, acusado de recibir protección indebida

  • 14
  • Noviembre
    2025

En una conferencia de prensa celebrada este jueves, diputados federales y locales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) anunciaron el inicio de una campaña de recolección de firmas en los 43 municipios del estado, con el objetivo de exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que actúe ante la presunta impunidad del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, acompañado por integrantes del grupo parlamentario de MORENA en el Congreso de Tamaulipas, recordó que durante la LXIV Legislatura se aprobó el desafuero de Cabeza de Vaca. Además, señaló que en la legislatura 64, se logró el desafuero del exgobernador, y ene 2024 emprendieron un juicio para impedir que llegara como diputado federal plurinominal bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). 

“Me di a la tarea de instalar en mi curul un pequeño módulo para recabar firmas, a una petición dirigida a la ministra Lenia, que es la que tiene conocimiento de ese asunto, para pedirle de la manera respetuosa que hiciera justicia, que fuera sensible a lo que el pueblo tamaulipeco ha expresado y más de 150 diputadas y diputados firmaron esa solicitud”, señaló. 

Gutiérrez Luna, se refirió al tema de la guardia personal de policías estatales que tiene asignada Cabeza de Vaca, con cargo al erario del gobierno de Tamaulipas. 

“Vamos a trazar una ruta jurídica para que esto se acabe, porque no puede tener una protección un personaje que no vive en México, que es un prófugo de la justicia y porque esos elementos deben de dedicarse a cuidar a la ciudadanía y no a un delincuente, buscaremos una nueva estrategia jurídica”, explicó.  

Durante la conferencia de prensa acompañaron al vice coordinador de la cámara de diputados, el diputado Humberto Prieto Herrera Presidente de la Junta de Gobierno el Congreso de Tamaulipas, Guadalupe Gómez Núñez , dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Movimiento de regeneración Nacional (MORENA) en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
ministros_e560537aec
Revelan foto oficial de los nuevos ministros de la Suprema Corte
fgr_chapo_quintero_eua_3962c85cc6
Critica FGR acuerdos de EUA con 'El Chapo' y Rafael Caro Quintero
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T091602_258_cfc152d3d9
DEA coopera en decomiso de casi 14 toneladas de cocaína en Panamá
turismo_sheinbaum_crece_489183c5e5
Crece 14% turismo internacional en México en 2025: Federación
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T090918_455_a8077d54be
Hallan sin vida a presuntos implicados en muerte de Carlos Manzo
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×